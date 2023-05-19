"Разгребать будем мы": немцев взбесило новое решение Запада по России
Читатели Die Welt назвали США бенефициаром антироссийских санкций
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Новые западные санкции против России, обсуждаемые на саммите "Большой семерки" в Японии, вновь не достигнут заявленных целей, однако обогатят США, считают читатели немецкой газеты Die Welt.
По мнению комментаторов, вредоносные для европейской экономики последствия антироссийских санкций сыграют на руку только Вашингтону.
"Я убежден, что когда дым от этих санкций рассеется, победителем станут другие: США. А остальные заплатят", — посетовал A.M.
"Больше, чем когда-либо, у меня складывается впечатление, что ЕС стал форпостом американской администрации для Европы", — согласился Edmund G.
«
"Почему у меня только такое ощущение, что новые санкции опять больше всего навредят нам?" — поинтересовался Klaus G.
"Новые санкции против России. Вы можете похлопать друг друга по плечу за то, что так рьяно защищаете западные ценности. Конечно, негативные последствия разгребать будут граждане", — заметил Neunauge.
В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров.