https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872851543.html

"Разгребать будем мы": немцев взбесило новое решение Запада по России

"Разгребать будем мы": немцев взбесило новое решение Запада по России - РИА Новости, 19.05.2023

"Разгребать будем мы": немцев взбесило новое решение Запада по России

Новые западные санкции против России, обсуждаемые на саммите "Большой семерки" в Японии, вновь не достигнут заявленных целей, однако обогатят США, считают... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:25

2023-05-19T11:25

2023-05-19T11:25

в мире

россия

сша

япония

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Новые западные санкции против России, обсуждаемые на саммите "Большой семерки" в Японии, вновь не достигнут заявленных целей, однако обогатят США, считают читатели немецкой газеты Die Welt.По мнению комментаторов, вредоносные для европейской экономики последствия антироссийских санкций сыграют на руку только Вашингтону."Я убежден, что когда дым от этих санкций рассеется, победителем станут другие: США. А остальные заплатят", — посетовал A.M."Больше, чем когда-либо, у меня складывается впечатление, что ЕС стал форпостом американской администрации для Европы", — согласился Edmund G."Новые санкции против России. Вы можете похлопать друг друга по плечу за то, что так рьяно защищаете западные ценности. Конечно, негативные последствия разгребать будут граждане", — заметил Neunauge.В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров.

https://ria.ru/20230519/severstal-1872818827.html

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872780442.html

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сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, япония, евросоюз, g7, санкции в отношении россии