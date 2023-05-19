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Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти" - РИА Новости, 19.05.2023
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09:31 19.05.2023 (обновлено: 09:53 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872817329.html
Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти"
Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти" - РИА Новости, 19.05.2023
Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти"
Пять членов совета директоров компании "Транснефть" вошли в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:31
2023-05-19T09:53
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пять членов совета директоров компании "Транснефть" вошли в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения. "Пять членов совета директоров "Транснефти" были включены (в список санкций – прим. ред.)", - говорится в тексте.В санкционный список вошли Илья Иосифович Клебанов, Валерий Павлинович Шанцев, Александр Леонидович Корсик, Алексей Владимирович Козлов и Геннадий Иосифович Шмаль.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872816126.html
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в мире, великобритания, транснефть
В мире, Великобритания, Транснефть
Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти"

Великобритания внесла в санкционный список пятерых членов совета директоров "Транснефти"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Объект компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пять членов совета директоров компании "Транснефть" вошли в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения.
"Пять членов совета директоров "Транснефти" были включены (в список санкций – прим. ред.)", - говорится в тексте.
В санкционный список вошли Илья Иосифович Клебанов, Валерий Павлинович Шанцев, Александр Леонидович Корсик, Алексей Владимирович Козлов и Геннадий Иосифович Шмаль.
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Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко
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