https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872817329.html

Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти"

Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти" - РИА Новости, 19.05.2023

Великобритания ввела санкции против членов совета директоров "Транснефти"

Пять членов совета директоров компании "Транснефть" вошли в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:31

2023-05-19T09:31

2023-05-19T09:53

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пять членов совета директоров компании "Транснефть" вошли в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения. "Пять членов совета директоров "Транснефти" были включены (в список санкций – прим. ред.)", - говорится в тексте.В санкционный список вошли Илья Иосифович Клебанов, Валерий Павлинович Шанцев, Александр Леонидович Корсик, Алексей Владимирович Козлов и Геннадий Иосифович Шмаль.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872816126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, транснефть