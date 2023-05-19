https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:13

2023-05-19T09:13

2023-05-19T11:07

великобритания

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.В новый санкционный список попали компании, связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами.В новый санкционный список попали в том числе входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, занимающийся в числе прочего лазерными технологиями.Также под ограничения попали восемь компаний, участвующих в производстве металла в России.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872780442.html

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великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, в мире, санкции в отношении россии