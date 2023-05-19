https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:13
2023-05-19T09:13
2023-05-19T11:07
великобритания
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.В новый санкционный список попали компании, связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами.В новый санкционный список попали в том числе входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, занимающийся в числе прочего лазерными технологиями.Также под ограничения попали восемь компаний, участвующих в производстве металла в России.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872780442.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, россия, в мире, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания ввела санкции против 86 российских компаний и граждан
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.
В новый санкционный список попали компании, связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами.
«
"Великобритания предпринимает новые меры против энергетического сектора России <...> путем введения запрета на деятельность девяти организаций, связанных с российской государственной компанией по атомной энергии "Росатом", — говорится в заявлении.
В новый санкционный список попали в том числе входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, занимающийся в числе прочего лазерными технологиями.
США объявили о составе нового пакета санкций против России
Также под ограничения попали восемь компаний, участвующих в производстве металла в России.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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