Рейтинг@Mail.ru
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 19.05.2023 (обновлено: 11:07 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 19.05.2023
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:13
2023-05-19T11:07
великобритания
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.В новый санкционный список попали компании, связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами.В новый санкционный список попали в том числе входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, занимающийся в числе прочего лазерными технологиями.Также под ограничения попали восемь компаний, участвующих в производстве металла в России.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872780442.html
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, в мире, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела санкции против 86 российских компаний и граждан

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.
В новый санкционный список попали компании, связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами.
«
"Великобритания предпринимает новые меры против энергетического сектора России <...> путем введения запрета на деятельность девяти организаций, связанных с российской государственной компанией по атомной энергии "Росатом", — говорится в заявлении.
В новый санкционный список попали в том числе входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, занимающийся в числе прочего лазерными технологиями.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
США объявили о составе нового пакета санкций против России
18 мая, 23:09
Также под ограничения попали восемь компаний, участвующих в производстве металла в России.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции
Вчера, 07:40
 
ВеликобританияРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала