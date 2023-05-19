https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции

В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции - РИА Новости, 19.05.2023

В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции

Санкции Запада против России заставляют Европу платить более высокую цену за них, чем платит сама Москва, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:40

2023-05-19T07:40

2023-05-19T09:59

россия

европа

венгрия

петер сийярто

владимир путин

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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АЛМА-АТА, 19 мая — РИА Новости. Санкции Запада против России заставляют Европу платить более высокую цену за них, чем платит сама Москва, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на втором экономическом форуме "Европейский союз — Центральная Азия" в Алма-Ате. Глава МИД Венгрии констатировал, что страны ЕС столкнулись "с невероятными вызовами в сфере экономики в последние годы", прежде всего из-за пандемии коронавируса, а затем из-за вооруженного конфликта, так как он "происходит в Европе, непосредственно в соседней с нами стране — на Украине". "Цена войны очень высока, ее платит весь Европейский континент. Мы платим ее в форме инфляции, которая пробивает потолок, а также в виде роста цен на энергоносители, продовольствие и другие товары. Хотя мы не несем ответственность непосредственно за войну, это не наша война, мы платим очень высокую цену за нее", — добавил он. По словам Сийярто, реакция ЕС на боевые действия "создает вызовы для нас". Он напомнил, что у Европы был очень стабильный путь по наращиванию потенциала экономики в последнее десятилетие. В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872795752.html

россия

европа

венгрия

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россия, европа, венгрия, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии