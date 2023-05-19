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СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7 - РИА Новости, 19.05.2023
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11:40 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sammit-1872857656.html
СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7
СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7 - РИА Новости, 19.05.2023
СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7
Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:40
2023-05-19T11:40
в мире
япония
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
g7
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" подтвердил, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии. "Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы. Саммит G7, в котором принимают участие лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии, открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ (Лиги арабских государств) начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
https://ria.ru/20230413/g20-1865098613.html
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в мире, япония, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, g7, владимир зеленский
В мире, Япония, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, G7, Владимир Зеленский
СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7

СНБО Украины заявил, что Зеленский примет участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-режиме

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" подтвердил, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии.
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"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Саммит G7, в котором принимают участие лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии, открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ (Лиги арабских государств) начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
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В миреЯпонияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныG7Владимир Зеленский
 
 
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