СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7
СНБО Украины заявил, что Зеленский примет участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-режиме
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" подтвердил, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии.
"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Саммит G7, в котором принимают участие лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии, открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ (Лиги арабских государств) начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.