https://ria.ru/20230519/sammit-1872857656.html

СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7

СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7 - РИА Новости, 19.05.2023

СНБО Украины опроверг информацию о личном участии Зеленского в саммите G7

Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:40

2023-05-19T11:40

2023-05-19T11:40

в мире

япония

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

g7

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите "группы семи" в Японии, он будет принимать участие в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" подтвердил, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии. "Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы. Саммит G7, в котором принимают участие лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии, открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ (Лиги арабских государств) начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230413/g20-1865098613.html

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, g7, владимир зеленский