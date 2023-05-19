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Мохамад Сабу: Малайзия может перенять опыт России в сфере продбезопасности

Мохамад Сабу: Малайзия может перенять опыт России в сфере продбезопасности - РИА Новости, 19.05.2023

Мохамад Сабу: Малайзия может перенять опыт России в сфере продбезопасности

В 2022 году импорт сельскохозяйственной продукции из России в Малайзию составил 2,8 миллиарда ринггит (около 620 миллионов долларов США) и имеет потенциал для... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:00

2023-05-19T15:00

2023-05-19T15:00

интервью

малайзия

россия

мохамад сабу (глава малазийского минсельхоза)

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В 2022 году импорт сельскохозяйственной продукции из России в Малайзию составил 2,8 миллиарда ринггит (около 620 миллионов долларов США) и имеет потенциал для дальнейшего роста. В этом году для участия в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" Малайзия направила многочисленную делегацию, в состав которой вошел министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу. Столь высоким уровнем внимания мероприятие обязано потеплению в торговых отношениях между Россией и Малайзией, которое наблюдалось последние два года. В своем интервью на полях форума глава малазийского минсельхоза рассказал корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной о планах по сотрудничеству двух стран.– Насколько нам известно, вы прибыли в Россию, помимо прочего, с намерением принять участие в переговорах о поставках курицы и индейки из России в Малайзию. Как возникло это предложение, и каковы потенциальные перспективы этого сотрудничества в будущем?– Мы рассчитываем, что сможем сотрудничать в области импорта индейки из России в Малайзию. Правда, малазийцы едят индейку только на Рождество и День Благодарения, так что нам еще придется ее популяризировать и продвигать. Мы также ведем переговоры о поставках российской курицы в Малайзию, активно проводятся обсуждения. Я надеюсь, что все сложится хорошо, и мы сможем приступить к реализации этого предложения, если все требования DVS и JAKIM (организаций-регуляторов халяльной продукции в Малайзии – ред.) будут выполнены.– Почему вы остановили свой выбор именно на российской курице? Она лучше курицы из других стран?– Сейчас я сосредоточен на том, чтобы гарантировать продовольственную безопасность малазийцев. Импорт курицы из России является одной из доступных альтернатив собственному производству. Более того, мы ведем переговоры не только о поставках куриного мяса, мы обсуждаем поставки говядины, баранины и всех других мясных продуктов. Мы хотим сосредоточиться на халяльной продукции – это то, что мы также обсуждали вчера с муфтием Равилем Гайнутдиным. Мы пытаемся продвинуть идею о будущих поставках халяльного мяса из России в Малайзию в значительных масштабах.– Как вы думаете, сможет ли Россия удовлетворить высокие требования Малайзии к халяльной продукции?– Конечно! Российский сельскохозяйственный сектор очень развит и продвинут в плане технологий, научно-исследовательских разработок и необходимых производственных стандартов. Если российская продукция будет соответствовать нашим требованиям по халялю, мы будем всячески содействовать процессу поставок из России. Я поручил ответственному агентству, находящемуся в моем подчинении, серьезно изучить этот вопрос.Двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства между Малайзией и Россией пока довольно ограничено, однако Малайзия надеется укрепить и усилить его на благо двух стран. Кроме того, правительство Малайзии взяло на себя обязательство приглашать в страну любые инвестиции. Поэтому власти будут делать все возможное для содействия торговле и инвестициям посредством различных мер, благоприятных для бизнеса.К слову, мне известно, что группа компаний "Дамате" является одним из крупнейших игроков птицеводческой и животноводческой отрасли в России, и деловое сотрудничество между игроками сельского хозяйства обеих стран будет способствовать увеличению торговли сельхоз товарами. Кроме того, такое сотрудничество будет способствовать обмену знаниями и передаче технологий между обеими странами в будущем.Малайзия также хотела бы приветствовать всех игроков сферы сельского хозяйства, таких как группа компаний "Дамате", которые будут инвестировать в Малайзию как потенциальный центр дистрибуции для региона Юго-Восточной Азии.– Какие еще продукты могут стать объектом торговли между Россией и Малайзией?– Мы рассматриваем возможность поставки в Россию продуктов аквакультуры, например, креветок. Вчера мы посетили агрокластер "Фуд Сити" в районе Калужского шоссе в Москве, и я заметил, что там не продается продукция из Малайзии, несмотря на огромный потенциал рынка. И это заставило нас задуматься о поставках малазийских тропических фруктов в Россию. Например, в Малайзии очень хорошие ананасы, но Россия импортирует их из Коста-Рики. У нас также есть манго, но Россия сейчас закупает его в Южной Африке. Кроме того, хотя не всем нравится этот фрукт, мы могли бы экспортировать в Россию малазийский дуриан– "Король фруктов", как мы его называем. В следующий раз я привезу дуриан в Россию, чтобы вы попробовали. Мангустин и желтая папайя также имеют хороший потенциал для продвижения в России.– Есть ли у Малайзии планы по закупке российского зерна?– Несомненно, российское зерно – одно из самых качественных в мире, при том что Россия является основным его экспортером в своем регионе. В этой связи Малайзия рассматривает российское зерно как один из своих потенциально возможных ресурсов для производства кормов для птиц, что поможет стабилизировать доступность предложения мясных продуктов в стране.Хотя Малайзия в настоящее время импортирует такое зерно, как пшеница, из других стран, сотрудничество с Россией может иметь большие преимущества, поскольку Малайзия ищет более качественные корма для животных по более выгодным ценам. Другими словами, наше партнерство может принести пользу обеим странам.Да, сейчас мы импортируем большую часть нашего зерна из Украины, Аргентины и Бразилии. Малайзия сохраняет нейтралитет - тем не менее, мы поддерживаем тесные отношения с Россией во многих других сферах.– Как вы оцениваете перспективы увеличения экспорта российских удобрений для удовлетворения потребностей малазийского агропрома?– Действительно, изучение вариантов удобрений с выгодными ценами из России будет хорошей стратегией. Малайзия сейчас ищет пути снижения производственных затрат в сельском хозяйстве, которые приводят к высоким ценам на продукты питания.Я знаю, что Россия является одним из основных мировых производителей и экспортеров сырья для производства удобрений и пестицидов. Среди экспортируемого Россией сырья – природный газ, мочевина, сульфат аммония и фосфорная кислота. В этой связи Малайзия просит Россию рассмотреть возможность предоставления Малайзии торговых возможностей в отношении российских удобрений. Это могло бы минимизировать сбои в цепи поставок. Мы направим нашего представителя в Россию для обсуждения этого вопроса.– Проявляют ли малазийские ритейлеры интерес к расширению ассортимента своей продукции за счет включения российских продуктов на свои полки?– Малайзия обладает огромным рыночным потенциалом, особенно в сегменте халяльных продуктов питания. Мне сообщили, что Россия расширяет и продвигает свою халяльную индустрию не только для внутреннего, но и для международного потребителя.Малайзия рада открыть более широкий рынок для российской продукции. Но чтобы расширить доступ на рынок, необходимо облегчить въезд в Россию. Сейчас я нахожусь в Москве по официальной договоренности, поэтому моей делегации было легко попасть сюда. Но это не так просто для обычных туристов – например, мои друзья хотели приехать в Россию и посетить Татарстан, побывать в Москве, но это не так просто.– В чем причина затруднений?– Все дело в визах. Если кто-то хочет приехать в Россию по личным и деловым целям, он должен быть приглашен кем-то – это же слишком хлопотно. Сделайте все проще, потому что малазийцы действительно хотят посетить Россию! Простые люди хотят приехать в Россию из-за ее красоты и истории. Более того, мусульмане из Малайзии хотят узнать, как живут и практикуют свою религию мусульмане в России. Я был очень удивлен, когда разговаривал с муфтием, и он сказал, что 200 000 человек пришли праздновать конец месяца Рамадан в Москве. Нам в Малайзии никогда не доводилось наблюдать, как 200 000 человек молятся одновременно в одном и том же месте, только в Мекке. Поэтому мы все были очень удивлены, узнав, что так бывает и в России. Также я очень хочу встретиться с Хабибом Нурмегомедовым – я его очень ценю, он два раза встречался с президентом Путиным, но еще не встретился со мной!Таким образом, у малайзийцев и россиян есть большие перспективы для сотрудничества на почве духовного братства. Мы живем в мире западного влияния и пропаганды о Китае, России и Иране. Но люди по-прежнему хотят узнать правду. А для этого им нужно иметь возможность приехать в великую Россию и увидеть все своими глазами – так облегчите им эту задачу!– Следует отметить, что в настоящее время Российская Федерация не имеет соглашения о свободной торговле с Малайзией, что ставит российских экспортеров в невыгодное положение по сравнению с импортерами из стран, имеющих такие соглашения. Как вы думаете, может ли эта ситуация измениться?– Да. Сейчас мы занимаемся этим вопросом, рабочие группы сотрудничают, чтобы в конечном итоге отменить все – или некоторые – препятствия в российско-малазийской торговле. Мы пригласили вашего министра сельского хозяйства Патрушева в Малайзию для подписания соглашения о Меморандуме о взаимопонимании. Это действительно позитивный прогресс, который в будущем может привести к реальному соглашению о свободной торговле. Мы очень много работаем над этим, так как Малайзия, при сохранении нейтральности, выступает против односторонних санкций.– В связи с недавними законодательными изменениями, внесенными Европейским союзом и США, пальмовое масло из Малайзии может оказаться в невыгодном положении. Существуют ли какие-либо планы по потенциальному снижению зависимости от западных рынков и увеличению внимания к российскому рынку?– Как и вопрос по зоне свободного соглашения, ситуация с пальмовым маслом также находится в ведении другого министерства. Я глубоко убежден, что министерство плантаций и сырьевых товаров Малайзии планирует пути дальнейшего продвижения индустрии пальмового масла на различных международных рынках, включая российский.– Как вы оцениваете состояние продовольственной безопасности в России, и есть ли какие-то практики, применяемые в нашей стране, которые могут быть полезны для Малайзии?– Россия – огромная страна, обладающая обширными сельскохозяйственными угодьями, которой, тем не менее, необходимо снабжать продовольствием всю свою гигантскую территорию. Я поражен отличной стратегией, которую Россия разработала, чтобы быть независимой и устойчивой и не слишком полагаться на импорт. Это то, чему может научиться Малайзия в решении своих проблем продовольственной безопасности. Малайзия может использовать передовой опыт России, а также ее современные технологии. Когда я побывал в "Фуд-Сити" на Калужском шоссе, я был очень впечатлен этой концепцией – ее можно повторить и в Малайзии. Мы небольшая страна по сравнению с Россией, но мы также сотрудничаем с другими членами АСЕАН для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Мы очень серьезно относимся к проблеме продовольственной безопасности, особенно сейчас, когда надвигается изменение климата. Поэтому мы надеемся, что, если в будущем мы столкнемся с перебоями в поставках продовольствия, Россия прикроет нас своими огромными ресурсами. Я желаю, чтобы наши страны могли успешно сотрудничать в этом направлении в рамках будущей готовности к обеспечению продовольственной безопасности.

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https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868217371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, малайзия, россия, мохамад сабу (глава малазийского минсельхоза)