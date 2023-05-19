https://ria.ru/20230519/sa-1872952658.html
Саудовская Аравия поддержала усилия по украинскому урегулированию
Саудовская Аравия поддержала усилия по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.05.2023
Саудовская Аравия поддержала усилия по украинскому урегулированию
Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной, заявил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:19
2023-05-19T15:19
2023-05-19T17:53
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ДЖИДДА, 19 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной, заявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором впервые за много лет участвует президент Сирии Башар Асад, стартовал в пятницу в саудовской Джидде. На саммите выступил и Владимир Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию. Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20230516/biznes-1872163031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, украина, владимир зеленский, лига арабских государств
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Лига арабских государств
Саудовская Аравия поддержала усилия по украинскому урегулированию
Саудовская Аравия выразила готовность стать посредником для разрешения кризиса на Украине
ДЖИДДА, 19 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной, заявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.
Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором впервые за много лет участвует президент Сирии Башар Асад, стартовал в пятницу в саудовской Джидде.
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"Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной", - сказал в ходе вступительной речи саудовский наследник.
На саммите выступил и Владимир Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию.
Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
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