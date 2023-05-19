https://ria.ru/20230519/ryabkov-1872971460.html

Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков

Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2023

Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:24

2023-05-19T16:24

2023-05-19T16:36

россия

сша

в мире

сергей рябков

китай

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит."Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность", - сказал он в эфире "Первого канала"."Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872963897.html

россия

сша

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, сергей рябков, китай