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Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2023
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16:24 19.05.2023 (обновлено: 16:36 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ryabkov-1872971460.html
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2023
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:24
2023-05-19T16:36
россия
сша
в мире
сергей рябков
китай
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит."Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность", - сказал он в эфире "Первого канала"."Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872963897.html
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россия, сша, в мире, сергей рябков, китай
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Китай
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит.
"Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность", - сказал он в эфире "Первого канала".
"Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим", - добавил Рябков.
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