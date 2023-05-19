https://ria.ru/20230519/ryabkov-1872971460.html
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2023
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:24
2023-05-19T16:24
2023-05-19T16:36
россия
сша
в мире
сергей рябков
китай
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится, надежно их обеспечит."Доктринально, официально объявлено, что Россия - это "острая угроза", а стратегический соперник Китай. Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность", - сказал он в эфире "Первого канала"."Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872963897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, сергей рябков, китай
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Китай
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится