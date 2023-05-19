https://ria.ru/20230519/royzman-1872896159.html
Ройзман* назвал штраф по делу против него оправдательным приговором
Ройзман* назвал штраф по делу против него оправдательным приговором - РИА Новости, 19.05.2023
Ройзман* назвал штраф по делу против него оправдательным приговором
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* заявил, что не планирует подавать апелляцию на приговор по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:06
2023-05-19T13:06
2023-05-19T18:53
россия
екатеринбург
евгений ройзман
происшествия
иноагенты
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* заявил, что не планирует подавать апелляцию на приговор по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.В пятницу Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал его на 260 тысяч рублей. Именно такое наказание предложил на прениях сторон прокурор, защита и не признавший вину Ройзман* просили суд об оправдании."(Решение суда - ред.) стало неожиданным, врать не буду. Я считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях", - сказал экс-мэр журналистам, отметив, что, обжаловать решение суда, скорее всего, не будет.Он добавил, что возобновит личные приемы жителей Екатеринбурга и продолжит делать стримы в социальных сетях.В марте московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 280.3 УК РФ в отношении Ройзмана*. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля прошлого года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html
https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия, иноагенты, вооруженные силы рф
Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Происшествия, иноагенты, Вооруженные силы РФ
Ройзман* назвал штраф по делу против него оправдательным приговором
Ройзман назвал штраф по своему делу о дискредитации ВС России оправдательным приговором
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* заявил, что не планирует подавать апелляцию на приговор по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.
В пятницу Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал его на 260 тысяч рублей. Именно такое наказание предложил на прениях сторон прокурор, защита и не признавший вину Ройзман* просили суд об оправдании.
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"(Решение суда - ред.) стало неожиданным, врать не буду. Я считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях", - сказал экс-мэр журналистам, отметив, что, обжаловать решение суда, скорее всего, не будет.
Он добавил, что возобновит личные приемы жителей Екатеринбурга и продолжит делать стримы в социальных сетях.
В марте московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 280.3 УК РФ в отношении Ройзмана*. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля прошлого года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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