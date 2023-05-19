https://ria.ru/20230519/royzman-1872886406.html

Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей

Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2023

Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана* на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации армии, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:40

2023-05-19T12:40

2023-05-19T18:11

вооруженные силы рф

происшествия

россия

евгений ройзман

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана* на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации армии, сообщил корреспондент РИА Новости."Ройзмана Евгения Вадимовича* признать виновным и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. С учетом содержания Ройзмана* под стражей по настоящему уголовному делу с 24 августа 2022 года по 25 августа 2022 года смягчить размер назначенного штрафа на 20 тысяч рублей", — огласил свое решение судья.Именно такое наказание просил назначить гособвинитель, указав в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность Ройзмана*, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.Судья уточнил, что в качестве меры пресечения до вступления приговора в силу сохраняется запрет определенных действий, затем его отменят. Это означает, что экс-мэру еще какое-то время нельзя выступать публично.Сам подсудимый заявил, что считает такой приговор "оправдательным" и, скорее всего, не будет его обжаловать. Он добавил, что возобновит личные приемы жителей Екатеринбурга и продолжит проводить стримы в социальных сетях.По мнению следствия, в июле прошлого года Ройзман* во время эфира на YouTube-канале, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, происшествия, россия, евгений ройзман, екатеринбург