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В парламенте Литвы хотят обсудить "переименование" России в Московию - РИА Новости, 19.05.2023
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17:59 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872997059.html
В парламенте Литвы хотят обсудить "переименование" России в Московию
В парламенте Литвы хотят обсудить "переименование" России в Московию - РИА Новости, 19.05.2023
В парламенте Литвы хотят обсудить "переименование" России в Московию
Комитет будущего Сейма Литвы планирует рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию, чтобы отказаться от "великорусского нарратива", передает Sputnik РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:59
2023-05-19T17:59
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет будущего Сейма Литвы планирует рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию, чтобы отказаться от "великорусского нарратива", передает Sputnik Литва со ссылкой на главу комитета, члена фракции "Движения либералов" Раймундасу Лопату. Политики собираются руководствоваться идеями литовского историка, профессора Вильнюсского университета Альфредаса Бумблаускаса, который представит в парламенте доклад "Россия и Москва: пять случаев лжи и умолчаний". "Мы называем Россию Россией, потому что так она называет сама себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, а не использовать укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив", — приводит Sputnik Литва слова Лопаты. По его словам, парламентарии будут "разбираться, как лучше назвать страну: называть ли ее Россией, или Московией, или как-то иначе". Выступление Бумблаускаса пройдет 7 июня на неформальном форуме "Интеллектуальная самостоятельность Литвы". В мероприятии примут участие литовские историки, философы, лингвисты и политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Владимира Зеленского "переименовать" Россию в Московию относится к нелепым курьезам.
https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872275056.html
https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html
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россия, литва, в мире, сейм литвы
Россия, Литва, В мире, Сейм Литвы
В парламенте Литвы хотят обсудить "переименование" России в Московию

Комитет Сейма Литвы хочет рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет будущего Сейма Литвы планирует рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию, чтобы отказаться от "великорусского нарратива", передает Sputnik Литва со ссылкой на главу комитета, члена фракции "Движения либералов" Раймундасу Лопату.
Политики собираются руководствоваться идеями литовского историка, профессора Вильнюсского университета Альфредаса Бумблаускаса, который представит в парламенте доклад "Россия и Москва: пять случаев лжи и умолчаний".
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"Мы называем Россию Россией, потому что так она называет сама себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, а не использовать укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив", — приводит Sputnik Литва слова Лопаты. По его словам, парламентарии будут "разбираться, как лучше назвать страну: называть ли ее Россией, или Московией, или как-то иначе".
Выступление Бумблаускаса пройдет 7 июня на неформальном форуме "Интеллектуальная самостоятельность Литвы". В мероприятии примут участие литовские историки, философы, лингвисты и политики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Владимира Зеленского "переименовать" Россию в Московию относится к нелепым курьезам.
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