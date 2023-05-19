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"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России - РИА Новости, 20.05.2023
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14:45 19.05.2023 (обновлено: 01:46 20.05.2023)
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872941177.html
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России - РИА Новости, 20.05.2023
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России
Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-19T14:45
2023-05-20T01:46
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей."Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал глава государства.Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.
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"Потому что недоумки". Путин об авторах провокаций против России
Путин об авторах провокаций против России: "На конкурсе недоумков заняли бы второе место – потому что недоумки"
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России

Владимир Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.
«
"А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей.
"Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал глава государства.
Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.
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