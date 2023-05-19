https://ria.ru/20230519/rossiya-1872941177.html
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России - РИА Новости, 20.05.2023
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России
Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-19T14:45
2023-05-19T14:45
2023-05-20T01:46
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872956139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8894414958f4e25a1a8051e01229d94b.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей."Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал глава государства.Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.
https://ria.ru/20221109/provokatsiya-1830368114.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872956139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f6f260df336424120fff5ed762f520fb.jpg
"Потому что недоумки". Путин об авторах провокаций против России
Путин об авторах провокаций против России: "На конкурсе недоумков заняли бы второе место – потому что недоумки"
2023-05-19T14:45
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России
Владимир Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.
«
"А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей.
"Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал глава государства.
Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.
В Госдуме назвали украинский проект о независимости Татарстана провокацией