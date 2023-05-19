https://ria.ru/20230519/rossiya-1872941177.html

"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России

"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России - РИА Новости, 20.05.2023

"На конкурсе недоумков займут второе место". Путин ответил врагам России

Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-19T14:45

2023-05-19T14:45

2023-05-20T01:46

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей."Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал глава государства.Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.

https://ria.ru/20221109/provokatsiya-1830368114.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Потому что недоумки". Путин об авторах провокаций против России Путин об авторах провокаций против России: "На конкурсе недоумков заняли бы второе место – потому что недоумки" 2023-05-19T14:45 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество