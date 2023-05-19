https://ria.ru/20230519/rossiya-1872578006.html

На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым

На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым - РИА Новости, 19.05.2023

На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым

На "России 1" стартует новое юмористическое скетч-шоу "Истории большой страны". Передача будет состоять из бытовых и повседневных сценок в жанрах стендапа,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:02

2023-05-19T05:02

2023-05-19T05:02

шоубиз

россия-1 (телеканал)

нонна гришаева

светлана пермякова

знаменитости

новости культуры

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На "России 1" стартует новое юмористическое скетч-шоу "Истории большой страны". Передача будет состоять из бытовых и повседневных сценок в жанрах стендапа, миниатюры и пародии, сообщает пресс-служба телеканала. В "Истории большой страны" появятся различные персонажи – сотрудники ДПС, которые пытаются получить признание от нетрезвого водителя, директор школы, которая спасается от проверки и взбирается по школьному канату в спортзале, начальник, подбирающий сотрудников по габаритам, и многие другие. В проекте появятся популярные российские актеры Нонна Гришаева, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Светлана Пермякова, Максим Лагашкин и многие другие. Премьера первого выпуска шоу "Истории большой страны" состоится 19 мая в 23.35.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия-1 (телеканал), нонна гришаева, светлана пермякова, знаменитости, новости культуры