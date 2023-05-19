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На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым - РИА Новости, 19.05.2023
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Шоубиз
 
05:02 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872578006.html
На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым
На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым - РИА Новости, 19.05.2023
На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым
На "России 1" стартует новое юмористическое скетч-шоу "Истории большой страны". Передача будет состоять из бытовых и повседневных сценок в жанрах стендапа,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:02
2023-05-19T05:02
шоубиз
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На "России 1" стартует новое юмористическое скетч-шоу "Истории большой страны". Передача будет состоять из бытовых и повседневных сценок в жанрах стендапа, миниатюры и пародии, сообщает пресс-служба телеканала. В "Истории большой страны" появятся различные персонажи – сотрудники ДПС, которые пытаются получить признание от нетрезвого водителя, директор школы, которая спасается от проверки и взбирается по школьному канату в спортзале, начальник, подбирающий сотрудников по габаритам, и многие другие. В проекте появятся популярные российские актеры Нонна Гришаева, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Светлана Пермякова, Максим Лагашкин и многие другие. Премьера первого выпуска шоу "Истории большой страны" состоится 19 мая в 23.35.
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Александра Липатова
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россия-1 (телеканал), нонна гришаева, светлана пермякова, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Нонна Гришаева, Светлана Пермякова, Знаменитости, Новости культуры
На "России 1" стартует новое юмористическое шоу с Гришаевой и Дужниковым

На "России 1" состоится премьера нового скетч-шоу со сценами из повседневной жизни

© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
Кадр из скетч-шоу Истории большой страны
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На "России 1" стартует новое юмористическое скетч-шоу "Истории большой страны". Передача будет состоять из бытовых и повседневных сценок в жанрах стендапа, миниатюры и пародии, сообщает пресс-служба телеканала.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
Кадр из скетч-шоу Истории большой страны
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
В "Истории большой страны" появятся различные персонажи – сотрудники ДПС, которые пытаются получить признание от нетрезвого водителя, директор школы, которая спасается от проверки и взбирается по школьному канату в спортзале, начальник, подбирающий сотрудников по габаритам, и многие другие.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
Кадр из скетч-шоу Истории большой страны
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
В проекте появятся популярные российские актеры Нонна Гришаева, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Светлана Пермякова, Максим Лагашкин и многие другие.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
Кадр из скетч-шоу Истории большой страны
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из скетч-шоу "Истории большой страны"
Премьера первого выпуска шоу "Истории большой страны" состоится 19 мая в 23.35.
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ШоубизРоссия-1 (телеканал)Нонна ГришаеваСветлана ПермяковаЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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