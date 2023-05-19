https://ria.ru/20230519/revolyutsiya-1873031165.html
Вучич заявил, что его предупредили о попытках цветной революции в Сербии
Вучич заявил, что его предупредили о попытках цветной революции в Сербии - РИА Новости, 19.05.2023
Вучич заявил, что его предупредили о попытках цветной революции в Сербии
Спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждают о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии, заявил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:05
2023-05-19T20:05
2023-05-19T20:24
в мире
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждают о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии, заявил президент Александр Вучич.Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданам на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) начался очередной массовый протест оппозиции в Белграде "против насилия в Сербии" перед зданием Скупщины (парламента) страны."От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю - не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были", заявил Вучич собравшимся.В детской больнице Белграда 15 мая умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до десяти. Еще трое тяжело раненых - учительница, ученица и школьник продолжают лечение.Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда.
https://ria.ru/20230518/serbiya-1872744606.html
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в мире, сербия, александр вучич, белград (город), китай
В мире, Сербия, Александр Вучич, Белград (город), Китай
Вучич заявил, что его предупредили о попытках цветной революции в Сербии
Вучич заявил, что спецслужбы с Востока предупреждают о попытках цветной революции в Сербии
БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждают о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии, заявил президент Александр Вучич.
Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданам на площади города-спутника Белграда
Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) начался очередной массовый протест оппозиции в Белграде "против насилия в Сербии" перед зданием Скупщины (парламента) страны.
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"От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю - не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были", заявил Вучич собравшимся.
В детской больнице Белграда 15 мая умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до десяти. Еще трое тяжело раненых - учительница, ученица и школьник продолжают лечение.
Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.
Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда.
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