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РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана - РИА Новости, 19.05.2023
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17:54 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rets-1872995416.html
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:54
2023-05-19T17:54
российский экспортный центр (рэц)
азербайджан
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана с тем, чтобы экспортеры могли использовать цифровые документы в обеих странах, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия-Азербайджан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023."В конце прошлого года на цифровой платформе "Мой экспорт" российские экспортеры получили возможность получать фитосанитарные и ветеринарные сертификаты полностью в цифровом виде", - сказала Никишина."Но поскольку у нас нет продолжения этой цифровой процедуры в Азербайджане, нет признания цифрового документа, нашим экспортерам приходится получать документы и в бумажном виде. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с коллегами из Азербайджана с тем, чтобы интегрировать информационные системы контролирующих органов с тем, чтобы продолжить эту безбумажную бесшовность и дальше", - добавила она.
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российский экспортный центр (рэц), азербайджан, россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Азербайджан, Россия, Вероника Никишина

РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин России и исламского мира " XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Генеральный директор АО РЭЦ Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин России и исламского мира XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана с тем, чтобы экспортеры могли использовать цифровые документы в обеих странах, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия-Азербайджан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023.
"В конце прошлого года на цифровой платформе "Мой экспорт" российские экспортеры получили возможность получать фитосанитарные и ветеринарные сертификаты полностью в цифровом виде", - сказала Никишина.
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"Но поскольку у нас нет продолжения этой цифровой процедуры в Азербайджане, нет признания цифрового документа, нашим экспортерам приходится получать документы и в бумажном виде. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с коллегами из Азербайджана с тем, чтобы интегрировать информационные системы контролирующих органов с тем, чтобы продолжить эту безбумажную бесшовность и дальше", - добавила она.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)АзербайджанРоссияВероника Никишина
 
 
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