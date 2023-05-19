https://ria.ru/20230519/rets-1872995416.html

РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана

РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана - РИА Новости, 19.05.2023

РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:54

2023-05-19T17:54

2023-05-19T17:54

российский экспортный центр (рэц)

азербайджан

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана с тем, чтобы экспортеры могли использовать цифровые документы в обеих странах, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия-Азербайджан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023."В конце прошлого года на цифровой платформе "Мой экспорт" российские экспортеры получили возможность получать фитосанитарные и ветеринарные сертификаты полностью в цифровом виде", - сказала Никишина."Но поскольку у нас нет продолжения этой цифровой процедуры в Азербайджане, нет признания цифрового документа, нашим экспортерам приходится получать документы и в бумажном виде. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с коллегами из Азербайджана с тем, чтобы интегрировать информационные системы контролирующих органов с тем, чтобы продолжить эту безбумажную бесшовность и дальше", - добавила она.

https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), азербайджан, россия, вероника никишина