https://ria.ru/20230519/rets-1872995416.html
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ предложил совместить фитосанитарный и ветконтроль России и Азербайджана
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:54
2023-05-19T17:54
2023-05-19T17:54
российский экспортный центр (рэц)
азербайджан
россия
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872994780_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_f26200282c89bae0f7534967fd704123.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана с тем, чтобы экспортеры могли использовать цифровые документы в обеих странах, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия-Азербайджан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023."В конце прошлого года на цифровой платформе "Мой экспорт" российские экспортеры получили возможность получать фитосанитарные и ветеринарные сертификаты полностью в цифровом виде", - сказала Никишина."Но поскольку у нас нет продолжения этой цифровой процедуры в Азербайджане, нет признания цифрового документа, нашим экспортерам приходится получать документы и в бумажном виде. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с коллегами из Азербайджана с тем, чтобы интегрировать информационные системы контролирующих органов с тем, чтобы продолжить эту безбумажную бесшовность и дальше", - добавила она.
https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872994780_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_51843410fb700a367b1549baf0fb88de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), азербайджан, россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Азербайджан, Россия, Вероника Никишина
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана с тем, чтобы экспортеры могли использовать цифровые документы в обеих странах, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия-Азербайджан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023.
"В конце прошлого года на цифровой платформе "Мой экспорт" российские экспортеры получили возможность получать фитосанитарные и ветеринарные сертификаты полностью в цифровом виде", - сказала Никишина
.
РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане
"Но поскольку у нас нет продолжения этой цифровой процедуры в Азербайджане, нет признания цифрового документа, нашим экспортерам приходится получать документы и в бумажном виде. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу с коллегами из Азербайджана с тем, чтобы интегрировать информационные системы контролирующих органов с тем, чтобы продолжить эту безбумажную бесшовность и дальше", - добавила она.