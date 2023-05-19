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Украинская реальность ошарашила японского волонтера - РИА Новости, 19.05.2023
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05:04 19.05.2023 (обновлено: 14:55 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/realnost-1872797742.html
Украинская реальность ошарашила японского волонтера
Украинская реальность ошарашила японского волонтера - РИА Новости, 19.05.2023
Украинская реальность ошарашила японского волонтера
Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте, назвав подобное "жалкой реальностью" Украины. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:04
2023-05-19T14:55
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япония
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте, назвав подобное "жалкой реальностью" Украины.По словам японца, посылка, отправленная ему из Берлина, оказалась вскрыта, большая часть ее содержимого была украдена. "Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины", — написал Цучико в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Как заявил волонтер, в этом году подобное происходит уже в третий раз. Он рассказал, что ранее на местной почте украли вещи из двух его посылок из Японии, были похищены фонарики, лампочки и даже детская одежда.При этом в почтовом отделении, куда Цучико пришел для разбирательства, ему сообщили, что из-за отсутствия трекеров узнать, где произошла кража, невозможно. Пожилого японца также возмутило, что сотрудники почты так и не извинились за произошедшее."Это реалии Украины", — резюмировал Цучико.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, япония, харьков, украина
В мире, Япония, Харьков, Украина
Украинская реальность ошарашила японского волонтера

Японский волонтер Цучико пожаловался на кражи из посылок на украинской почте

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте, назвав подобное "жалкой реальностью" Украины.
По словам японца, посылка, отправленная ему из Берлина, оказалась вскрыта, большая часть ее содержимого была украдена. "Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины", — написал Цучико в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Как заявил волонтер, в этом году подобное происходит уже в третий раз. Он рассказал, что ранее на местной почте украли вещи из двух его посылок из Японии, были похищены фонарики, лампочки и даже детская одежда.
При этом в почтовом отделении, куда Цучико пришел для разбирательства, ему сообщили, что из-за отсутствия трекеров узнать, где произошла кража, невозможно. Пожилого японца также возмутило, что сотрудники почты так и не извинились за произошедшее.
"Это реалии Украины", — резюмировал Цучико.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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