https://ria.ru/20230519/razminirovanie-1872904166.html
Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования
Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования - РИА Новости, 19.05.2023
Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину до завершения боевых действий для ее разминирования, говорится в заявлении ведомства... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:26
2023-05-19T13:26
2023-05-19T13:26
в мире
австрия
украина
карл нехаммер
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину до завершения боевых действий для ее разминирования, говорится в заявлении ведомства канцлера в связи с дебатами об участии австрийских войск в разминировании украинской территории. "Ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю для такого оперативного развертывания, пока она является зоной боевых действий", - приводятся в заявлении слова Нехаммера. По словам канцлера, "тот, кто хочет отправить австрийских солдат в зону боевых действий, рискует тем, что они не вернутся живыми". "Это слишком высокая цена", - заключил Нехаммер, отметив, что такие действия были бы также проблематичными с точки зрения нейтралитета Австрии.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872182594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, украина, карл нехаммер
В мире, Австрия, Украина, Карл Нехаммер
Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования
Канцлер Австрии Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования
ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину до завершения боевых действий для ее разминирования, говорится в заявлении ведомства канцлера в связи с дебатами об участии австрийских войск в разминировании украинской территории.
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"Федеральный канцлер Нехаммер против отправки австрийских солдат на Украину", - отметило ведомство. При этом уточняется, что в настоящее время Австрия рассматривает возможность финансового участия в такой инициативе.
"Ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю для такого оперативного развертывания, пока она является зоной боевых действий", - приводятся в заявлении слова Нехаммера.
По словам канцлера, "тот, кто хочет отправить австрийских солдат в зону боевых действий, рискует тем, что они не вернутся живыми". "Это слишком высокая цена", - заключил Нехаммер, отметив, что такие действия были бы также проблематичными с точки зрения нейтралитета Австрии.
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