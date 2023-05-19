https://ria.ru/20230519/razminirovanie-1872904166.html

Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования

Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования - РИА Новости, 19.05.2023

Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину до завершения боевых действий для ее разминирования, говорится в заявлении ведомства... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

в мире

австрия

украина

карл нехаммер

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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину до завершения боевых действий для ее разминирования, говорится в заявлении ведомства канцлера в связи с дебатами об участии австрийских войск в разминировании украинской территории. "Ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю для такого оперативного развертывания, пока она является зоной боевых действий", - приводятся в заявлении слова Нехаммера. По словам канцлера, "тот, кто хочет отправить австрийских солдат в зону боевых действий, рискует тем, что они не вернутся живыми". "Это слишком высокая цена", - заключил Нехаммер, отметив, что такие действия были бы также проблематичными с точки зрения нейтралитета Австрии.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872182594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, австрия, украина, карл нехаммер