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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:23 19.05.2023 (обновлено: 21:24 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ranenaya-1873044036.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 19.05.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:23
2023-05-19T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 мая по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Удачной, 16 ранена женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
При обстреле Донецка пострадала женщина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 мая по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Удачной, 16 ранена женщина 1941 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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