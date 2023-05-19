https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html

Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow

Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow - РИА Новости, 19.05.2023

Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow

Поставка Западом Киеву крылатых ракет Storm Shadow большой дальности абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил в пятницу секретарь... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:05

2023-05-19T13:05

2023-05-19T13:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

нато

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg

СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Поставка Западом Киеву крылатых ракет Storm Shadow большой дальности абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. "В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow", - указал он. Патрушев подчеркнул, что "такие действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершению преступлений против человечности". Секретарь СБ РФ констатировал, что "англосаксы часто традиционно нагло использовали силовые методы для достижения своих интересов и сохранения доминирования в мире, в том числе путем разрушения государственности других стран". "После окончания Второй мировой войны более 30 государств подверглись американским бомбардировкам. Однако за военные преступления, совершенные военнослужащими НАТО в отношении сотен тысяч иракцев, афганцев, сирийцев, африканцев, никто не привлечен к ответственности", - напомнил секретарь Патрушев. Кроме того, продолжил он, "никто не ответил и за организацию так называемых цветных революций на постсоветском пространстве, за попытки нарушить территориальную целостность нашей страны в 1990-е годы на Северном Кавказе, за осуществленный в 2014 году в Киеве кровавый государственный переворот и последовавшие за этим расцвет неонацизма, оголтелой русофобии и терроризма". Патрушев обратил внимание на то, что "во время Великой Отечественной войны большинство стран Европы поддержали Гитлера: около миллиона солдат из стран-союзников фашистской Германии воевали на стороне нацистского блока, безжалостно убивали мирных жителей и разрушали наши города". "История повторяется. В настоящее время эти же страны, искажая историческую правду, приписывая только американцам, англичанам и французским войскам победу во Второй мировой войне, поддерживают новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев", - подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/rakety-1872749034.html

https://ria.ru/20230516/udary-1872079204.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей лавров, нато, николай патрушев