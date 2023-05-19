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В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК - РИА Новости, 19.05.2023
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03:11 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/pzrk-1872793237.html
В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК
В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК - РИА Новости, 19.05.2023
В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК
Новый тренажер для операторов переносных зенитных ракетных комплексов "Конус" поможет российской армии в разы сократить расход снарядов при обучении и заменит... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:11
2023-05-19T03:11
минск
высокоточные комплексы
ростех
вооруженные силы рф
безопасность
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МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Новый тренажер для операторов переносных зенитных ракетных комплексов "Конус" поможет российской армии в разы сократить расход снарядов при обучении и заменит дорогостоящие мишени-имитаторы воздушных целей, сообщил РИА Новости в ходе выставки MILEX-2023 представитель холдинга-разработчика "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". В "Высокоточных комплексах" пояснили, что в состав тренажерного комплекса входят конический экран, полноразмерные имитаторы ПЗРК, стоящих сегодня на вооружении ВС РФ ("Игла", "Верба", "Стрелец" и другие), проекторы, компьютеры и аудиосредства, благодаря которым в учебном кабинете удается воссоздать максимально приближенный к реальным условиям работы операторов переносных комплексов. "Стрелок-зенитчик должен уверенно попасть в цель минимум три-пять раз в ходе подготовки, при этом речь идет о цели одного типа. В текущем конфликте нашим операторам ПЗРК приходится работать сразу с несколькими типами целей: самолеты, вертолеты, дроны различных классов. По сути "Конус" - это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить таких специалистов в сжатые сроки", - подчеркнули в компании.
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минск, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф, безопасность
Минск, Высокоточные комплексы, Ростех, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК

"Ростех": новый тренажер "Конус" поможет операторам ПЗРК сократить расход снарядов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военный. Архивное фото
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МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Новый тренажер для операторов переносных зенитных ракетных комплексов "Конус" поможет российской армии в разы сократить расход снарядов при обучении и заменит дорогостоящие мишени-имитаторы воздушных целей, сообщил РИА Новости в ходе выставки MILEX-2023 представитель холдинга-разработчика "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
«
"Здесь на выставке в Минске мы представляем наш универсальный тренажер для стрелков-зенитчиков 9Ф859 "Конус" - эта разработка, которая уже поступает в ВС РФ, поможет решить крайне важную сегодня задачу экономии боеприпасов и средств на дорогостоящие мишени. При этом благодаря реалистичности тренажера уровень подготовки стрелков ничуть не ниже, чем у прошедших "реальные" учения", - сказал собеседник агентства.
В "Высокоточных комплексах" пояснили, что в состав тренажерного комплекса входят конический экран, полноразмерные имитаторы ПЗРК, стоящих сегодня на вооружении ВС РФ ("Игла", "Верба", "Стрелец" и другие), проекторы, компьютеры и аудиосредства, благодаря которым в учебном кабинете удается воссоздать максимально приближенный к реальным условиям работы операторов переносных комплексов.
"Стрелок-зенитчик должен уверенно попасть в цель минимум три-пять раз в ходе подготовки, при этом речь идет о цели одного типа. В текущем конфликте нашим операторам ПЗРК приходится работать сразу с несколькими типами целей: самолеты, вертолеты, дроны различных классов. По сути "Конус" - это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить таких специалистов в сжатые сроки", - подчеркнули в компании.
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МинскВысокоточные комплексыРостехВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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