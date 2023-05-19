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СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 19.05.2023 (обновлено: 13:33 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html
СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену
СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену - РИА Новости, 19.05.2023
СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену
Российский военный, который вернулся из украинского плена, рассказал, что ему в качестве издевательства вырезали на груди скандинавский символ, сообщили РИА... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:36
2023-05-19T13:33
специальная военная операция на украине
россия
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украина
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский военный, который вернулся из украинского плена, рассказал, что ему в качестве издевательства вырезали на груди скандинавский символ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Говоря о себе, потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. На вопрос следователя, зачем они это сделали, освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему сказали, что если он будет кричать, его будут бить током", — рассказали в ведомстве.Помимо этого, сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену российским военным. "Одного бойца в ходе допроса жестоко избили, после того, как его вернули в камеру, он вскоре умер", — отметили в СК.Военнослужащий пояснил, что сможет опознать охранников по голосу для привлечения их к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.Боец попал в плен после того, как в ночь на 22 октября 2022 года в ближнем бою получил два ранения в ногу, из-за чего он не мог самостоятельно передвигаться.Украинские военные систематически пытают и убивают российских пленных, видео расправ неоднократно попадали в интернет. Так, в ноябре прошлого года появился ролик, на котором боевики ВСУ расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также в Сеть попали кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывают о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как сообщали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
СК зафиксировал новые факты пыток российских военных в украинском плену

СК: российскому военному в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский военный, который вернулся из украинского плена, рассказал, что ему в качестве издевательства вырезали на груди скандинавский символ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Говоря о себе, потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. На вопрос следователя, зачем они это сделали, освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему сказали, что если он будет кричать, его будут бить током", — рассказали в ведомстве.
© Фото : СК РФСотрудник СК беседует с российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена
Сотрудник СК беседует с российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК беседует с российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена
Помимо этого, сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену российским военным.
"Одного бойца в ходе допроса жестоко избили, после того, как его вернули в камеру, он вскоре умер", — отметили в СК.
Военнослужащий пояснил, что сможет опознать охранников по голосу для привлечения их к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.
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«

"Данные материалы будут приобщены к уголовным делам, ранее возбужденным в отношении граждан Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК ("Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов")", — подчеркнули в СК.

Украинские военные систематически пытают и убивают российских пленных, видео расправ неоднократно попадали в интернет. Так, в ноябре прошлого года появился ролик, на котором боевики ВСУ расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также в Сеть попали кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги.
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Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывают о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
Как сообщали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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