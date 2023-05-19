https://ria.ru/20230519/putin-1873035429.html
Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов
Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов - РИА Новости, 19.05.2023
Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов
Президент России Владимир Путин, который в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, еще на один день задержится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:26
2023-05-19T20:26
2023-05-19T20:26
политика
россия
пятигорск
ставропольский край
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который в пятницу в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и проведет отдельные встречи с руководителями входящих в него регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что в пятницу прошла отдельная встреча президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов округа. "По завершении главного сегодняшнего мероприятия была сделана фотография в формате "семерки", - добавил Песков. В округ входят семь субъектов РФ: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Ставропольский край. Пятигорск - центр Северо-Кавказского федерального округа.
https://ria.ru/20230519/putin-1872984750.html
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политика, россия, пятигорск, ставропольский край, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов
Песков: Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов