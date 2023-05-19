https://ria.ru/20230519/putin-1872992207.html

Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов

Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов - РИА Новости, 19.05.2023

Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов

Извечные геополитические конкуренты используют агентуру и маргиналов, которые далеки от народа, чтобы раскачать обстановку внутри страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:35

2023-05-19T17:35

2023-05-19T17:35

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Извечные геополитические конкуренты используют агентуру и маргиналов, которые далеки от народа, чтобы раскачать обстановку внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники использовали свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную эту агентуру за границу с целью ее сохранения, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри", - сказал Путин на Совете при президенте по межнациональным отношениям. Эти "маргиналы", по словам Путина, "бесконечно далеки от народа". "Но мы должны иметь в виду, что они существуют и что их и дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится, как я уже сказал, нас раскачать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html

https://ria.ru/20230519/narody-1872981345.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика