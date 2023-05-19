https://ria.ru/20230519/putin-1872992207.html
Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов
Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов - РИА Новости, 19.05.2023
Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов
Извечные геополитические конкуренты используют агентуру и маргиналов, которые далеки от народа, чтобы раскачать обстановку внутри страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:35
2023-05-19T17:35
2023-05-19T17:35
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Извечные геополитические конкуренты используют агентуру и маргиналов, которые далеки от народа, чтобы раскачать обстановку внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники использовали свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную эту агентуру за границу с целью ее сохранения, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри", - сказал Путин на Совете при президенте по межнациональным отношениям. Эти "маргиналы", по словам Путина, "бесконечно далеки от народа". "Но мы должны иметь в виду, что они существуют и что их и дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится, как я уже сказал, нас раскачать", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, зачем конкуренты России используют агентуру и маргиналов
Путин: чтобы раскачать обстановку в России, используют агентуру и маргиналов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Извечные геополитические конкуренты используют агентуру и маргиналов, которые далеки от народа, чтобы раскачать обстановку внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники использовали свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную эту агентуру за границу с целью ее сохранения, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри", - сказал Путин на Совете при президенте по межнациональным отношениям.
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Эти "маргиналы", по словам Путина, "бесконечно далеки от народа".
"Но мы должны иметь в виду, что они существуют и что их и дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится, как я уже сказал, нас раскачать", - добавил глава государства.
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