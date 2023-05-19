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Путин призвал укреплять государственность - РИА Новости, 19.05.2023
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17:11 19.05.2023 (обновлено: 17:23 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/putin-1872984750.html
Путин призвал укреплять государственность
Путин призвал укреплять государственность - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал укреплять государственность
России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:11
2023-05-19T17:23
политика
россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу."Главное для нас - это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность. Фундамент нашего дома и нашего будущего, этот фундамент - межнациональное согласие. Это абсолютно очевидно для такой многонациональной страны, как Россия. Это фундаментальное условие существования российской государственности. Это все должны понимать", - сказал Путин.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять государственность

Путин призвал укреплять государственность и межнациональное согласие

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу.
"Главное для нас - это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность. Фундамент нашего дома и нашего будущего, этот фундамент - межнациональное согласие. Это абсолютно очевидно для такой многонациональной страны, как Россия. Это фундаментальное условие существования российской государственности. Это все должны понимать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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