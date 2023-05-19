https://ria.ru/20230519/putin-1872984750.html

Путин призвал укреплять государственность

Путин призвал укреплять государственность - РИА Новости, 19.05.2023

Путин призвал укреплять государственность

России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:11

2023-05-19T17:11

2023-05-19T17:23

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу."Главное для нас - это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность. Фундамент нашего дома и нашего будущего, этот фундамент - межнациональное согласие. Это абсолютно очевидно для такой многонациональной страны, как Россия. Это фундаментальное условие существования российской государственности. Это все должны понимать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин