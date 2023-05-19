https://ria.ru/20230519/putin-1872984750.html
Путин призвал укреплять государственность
Путин призвал укреплять государственность - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал укреплять государственность
России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:11
2023-05-19T17:11
2023-05-19T17:23
политика
россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. России необходимо укреплять свою государственность, фундаментом которой является межнациональное согласие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу."Главное для нас - это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность. Фундамент нашего дома и нашего будущего, этот фундамент - межнациональное согласие. Это абсолютно очевидно для такой многонациональной страны, как Россия. Это фундаментальное условие существования российской государственности. Это все должны понимать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять государственность
Путин призвал укреплять государственность и межнациональное согласие