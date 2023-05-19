https://ria.ru/20230519/putin-1872959710.html
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:39
2023-05-19T15:39
2023-05-19T15:39
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854586074_0:110:3094:1850_1920x0_80_0_0_48eaa7df1c024953fb9a70d45ff1c5ae.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии национальной политики с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности. "Я прошу правительство вместе с членами совета, профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854586074_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_18df77c0906dcdd2d74302bc8fece0ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике
Путин попросил учесть укрепление общероссийской гражданской идентичности в нацполитике
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии национальной политики с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности.
"Я прошу правительство вместе с членами совета, профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России