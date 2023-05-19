https://ria.ru/20230519/putin-1872959710.html

Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике

Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике - РИА Новости, 19.05.2023

Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:39

2023-05-19T15:39

2023-05-19T15:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии национальной политики с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности. "Я прошу правительство вместе с членами совета, профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество