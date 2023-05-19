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Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике - РИА Новости, 19.05.2023
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15:39 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/putin-1872959710.html
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:39
2023-05-19T15:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии национальной политики с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности. "Я прошу правительство вместе с членами совета, профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в нацполитике

Путин попросил учесть укрепление общероссийской гражданской идентичности в нацполитике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ вместе с членами Совета по межнациональным отношениям и профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии национальной политики с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности.
"Я прошу правительство вместе с членами совета, профильными экспертами увязать все мероприятия стратегии с учетом задач укрепления общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Вчера, 15:15
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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