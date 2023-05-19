https://ria.ru/20230519/protez-1872963125.html
Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы
Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы - РИА Новости, 19.05.2023
Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с бойцом Абдулой Рафи Джабаром, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса и потерял обе ноги, вопросы его... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:51
2023-05-19T15:51
2023-05-19T15:51
специальная военная операция на украине
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донбасс
владимир путин
игорь баринов
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с бойцом Абдулой Рафи Джабаром, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса и потерял обе ноги, вопросы его здоровья. На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал Путину о бойце Абдуле Рафи Джабаре, который потерял обе ноги, но поддерживает свое подразделение, помогает готовиться к боевым действиям, проводить воспитательную работу. "Владимир Владимирович, огромная просьба, помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас", - обратился Баринов к Путину. Путин пообещал, что поговорит с военным. "Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20230519/svo-1872961066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, владимир путин, игорь баринов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Игорь Баринов, Общество
Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы
Путин пообещал поговорить с бойцом СВО Рафи Джабаром, который не хочет делать себе протезы
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с бойцом Абдулой Рафи Джабаром, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса и потерял обе ноги, вопросы его здоровья.
На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
рассказал Путину о бойце Абдуле Рафи Джабаре, который потерял обе ноги, но поддерживает свое подразделение, помогает готовиться к боевым действиям, проводить воспитательную работу.
"Владимир Владимирович, огромная просьба, помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас", - обратился Баринов к Путину.
Путин пообещал, что поговорит с военным. "Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим", - подчеркнул президент РФ.
Путин заявил, что накануне говорил с одним из офицеров, участвующих в СВО