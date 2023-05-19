https://ria.ru/20230519/protez-1872963125.html

Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы

Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы - РИА Новости, 19.05.2023

Путин пообещал поговорить с бойцом, который не хочет делать себе протезы

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с бойцом Абдулой Рафи Джабаром, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса и потерял обе ноги, вопросы его... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:51

2023-05-19T15:51

2023-05-19T15:51

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

игорь баринов

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с бойцом Абдулой Рафи Джабаром, который с 2014 года участвовал в защите Донбасса и потерял обе ноги, вопросы его здоровья. На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал Путину о бойце Абдуле Рафи Джабаре, который потерял обе ноги, но поддерживает свое подразделение, помогает готовиться к боевым действиям, проводить воспитательную работу. "Владимир Владимирович, огромная просьба, помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас", - обратился Баринов к Путину. Путин пообещал, что поговорит с военным. "Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20230519/svo-1872961066.html

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донбасс

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Варвара Скокшина

россия, донбасс, владимир путин, игорь баринов, общество