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В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 19.05.2023
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20:05 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/protesty-1873030765.html
В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией
В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 19.05.2023
В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией
Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:05
2023-05-19T20:05
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тбилиси
россия
москва
грузия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента, чтобы устроить акцию протеста в связи с восстановлением прямого авиасообщения с Россией, передает корреспондент РИА Новости. На акцию, несмотря на дождь, пришло несколько сотен человек. Прилегающий к парламенту проспект не перекрыт, автомобильное движение свободно. Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники данного решения, в ходе акции были задержаны 6 человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта. Росавиация ранее в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872826378.html
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
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в мире, тбилиси, россия, москва, грузия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Тбилиси, Россия, Москва, Грузия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией

В Тбилиси оппозиция вышла на протест против возобновления авиасообщения с Россией

© РИА НовостиПредставители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером перед зданием парламента, протестуя против возобновления авиасообщения с Россией
Представители оппозиционной партии Единое национальное движение и их сторонники собрались в пятницу вечером перед зданием парламента, протестуя против возобновления авиасообщения с Россией
© РИА Новости
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером перед зданием парламента, протестуя против возобновления авиасообщения с Россией
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента, чтобы устроить акцию протеста в связи с восстановлением прямого авиасообщения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию, несмотря на дождь, пришло несколько сотен человек. Прилегающий к парламенту проспект не перекрыт, автомобильное движение свободно.
Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники данного решения, в ходе акции были задержаны 6 человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта.
Росавиация ранее в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways.
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Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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В миреТбилисиРоссияМоскваГрузияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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