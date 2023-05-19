https://ria.ru/20230519/protesty-1873030765.html

В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией

В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 19.05.2023

В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией

Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:05

2023-05-19T20:05

2023-05-19T20:05

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента, чтобы устроить акцию протеста в связи с восстановлением прямого авиасообщения с Россией, передает корреспондент РИА Новости. На акцию, несмотря на дождь, пришло несколько сотен человек. Прилегающий к парламенту проспект не перекрыт, автомобильное движение свободно. Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники данного решения, в ходе акции были задержаны 6 человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта. Росавиация ранее в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872826378.html

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, тбилиси, россия, москва, грузия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)