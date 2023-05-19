В Тбилиси началась акция против возобновления авиасообщения с Россией
В Тбилиси оппозиция вышла на протест против возобновления авиасообщения с Россией
© РИА НовостиПредставители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером перед зданием парламента, протестуя против возобновления авиасообщения с Россией
© РИА Новости
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером перед зданием парламента, протестуя против возобновления авиасообщения с Россией
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники собрались в пятницу вечером в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента, чтобы устроить акцию протеста в связи с восстановлением прямого авиасообщения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию, несмотря на дождь, пришло несколько сотен человек. Прилегающий к парламенту проспект не перекрыт, автомобильное движение свободно.
Ранее в пятницу российская авиакомпания "Азимут" совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси после решения российского руководства о восстановлении авиасообщения между странами. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники данного решения, в ходе акции были задержаны 6 человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта.
Росавиация ранее в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways.
Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.