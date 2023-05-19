https://ria.ru/20230519/prilepin-1872998217.html

В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции

В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции - РИА Новости, 19.05.2023

В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции

Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:04

2023-05-19T18:04

2023-05-19T18:17

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

россия

нижегородская область

глеб никитин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА/УФА, 19 мая — РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже пришел в сознание, сообщили в пресс-службе писателя.Там уточнили, что состояние писателя стабильное.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале заявил, что "Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер!"Врачи надеются, что эта операция "станет финальным серьезным оперативным вмешательством", добавил Никитин.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html

россия

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, россия, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)