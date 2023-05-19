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В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции - РИА Новости, 19.05.2023
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18:04 19.05.2023 (обновлено: 18:17 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/prilepin-1872998217.html
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции - РИА Новости, 19.05.2023
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции
Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:04
2023-05-19T18:17
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
россия
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА/УФА, 19 мая — РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже пришел в сознание, сообщили в пресс-службе писателя.Там уточнили, что состояние писателя стабильное.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале заявил, что "Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер!"Врачи надеются, что эта операция "станет финальным серьезным оперативным вмешательством", добавил Никитин.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
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подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, россия, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции

Пресс-служба Прилепина: состояние писателя после операции стабильное, он пришел в сознание

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА/УФА, 19 мая — РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже пришел в сознание, сообщили в пресс-службе писателя.
«
"Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спинной мозг не был задет полученной травмой... Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии", — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что состояние писателя стабильное.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале заявил, что "Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер!"
Врачи надеются, что эта операция "станет финальным серьезным оперативным вмешательством", добавил Никитин.
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Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинРоссияНижегородская областьГлеб НикитинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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