В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя после операции
Пресс-служба Прилепина: состояние писателя после операции стабильное, он пришел в сознание
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА/УФА, 19 мая — РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе, он уже пришел в сознание, сообщили в пресс-службе писателя.
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"Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спинной мозг не был задет полученной травмой... Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии", — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что состояние писателя стабильное.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале заявил, что "Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер!"
Врачи надеются, что эта операция "станет финальным серьезным оперативным вмешательством", добавил Никитин.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног; 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.