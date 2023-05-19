https://ria.ru/20230519/prilepin-1872946070.html
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП - РИА Новости, 19.05.2023
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП
Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:58
2023-05-19T14:58
2023-05-19T15:45
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Съезд "Справедливой России — За правду" пройдет 20 мая."Несмотря на очное отсутствие сопредседателя Захара Прилепина на съезде по причине случившегося покушения… Направит программное обращение", — сказал собеседник агентства.Источник также сказал, что сомнений в усилении сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в партии нет, повестка съезда партии является отражением повестки Прилепина."Нет сомнений в его переизбрании, а также в его значительном усилении внутри партии: весь съезд по факту будет наполнен присутствием Захара Прилепина… Вся повестка съезда - это отражение повестки Захара Прилепина", — сказал собеседник агентства.Собеседник отметил, что активности и площадки, которые запланированы в рамках съезда, "показывают деятельность именно сопредседателя".Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП
Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП, он направит программное обращение
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Съезд "Справедливой России — За правду" пройдет 20 мая.
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"Несмотря на очное отсутствие сопредседателя Захара Прилепина на съезде по причине случившегося покушения… Направит программное обращение", — сказал собеседник агентства.
Источник также сказал, что сомнений в усилении сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в партии нет, повестка съезда партии является отражением повестки Прилепина.
"Нет сомнений в его переизбрании, а также в его значительном усилении внутри партии: весь съезд по факту будет наполнен присутствием Захара Прилепина… Вся повестка съезда - это отражение повестки Захара Прилепина", — сказал собеседник агентства.
Собеседник отметил, что активности и площадки, которые запланированы в рамках съезда, "показывают деятельность именно сопредседателя".
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Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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