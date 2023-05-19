https://ria.ru/20230519/prilepin-1872946070.html

Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП

Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП - РИА Новости, 19.05.2023

Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП

Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:58

2023-05-19T14:58

2023-05-19T15:45

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

справедливая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Съезд "Справедливой России — За правду" пройдет 20 мая."Несмотря на очное отсутствие сопредседателя Захара Прилепина на съезде по причине случившегося покушения… Направит программное обращение", — сказал собеседник агентства.Источник также сказал, что сомнений в усилении сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в партии нет, повестка съезда партии является отражением повестки Прилепина."Нет сомнений в его переизбрании, а также в его значительном усилении внутри партии: весь съезд по факту будет наполнен присутствием Захара Прилепина… Вся повестка съезда - это отражение повестки Захара Прилепина", — сказал собеседник агентства.Собеседник отметил, что активности и площадки, которые запланированы в рамках съезда, "показывают деятельность именно сопредседателя".Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

нижегородская область

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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)