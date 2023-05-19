Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 19.05.2023 (обновлено: 15:45 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/prilepin-1872946070.html
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП - РИА Новости, 19.05.2023
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП
Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:58
2023-05-19T15:45
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Съезд "Справедливой России — За правду" пройдет 20 мая."Несмотря на очное отсутствие сопредседателя Захара Прилепина на съезде по причине случившегося покушения… Направит программное обращение", — сказал собеседник агентства.Источник также сказал, что сомнений в усилении сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в партии нет, повестка съезда партии является отражением повестки Прилепина."Нет сомнений в его переизбрании, а также в его значительном усилении внутри партии: весь съезд по факту будет наполнен присутствием Захара Прилепина… Вся повестка съезда - это отражение повестки Захара Прилепина", — сказал собеседник агентства.Собеседник отметил, что активности и площадки, которые запланированы в рамках съезда, "показывают деятельность именно сопредседателя".Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_13b4778fe3aefb27c90b5cc2539575cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Источник сообщил, что Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП

Прилепин не будет очно присутствовать на съезде СРЗП, он направит программное обращение

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин не будет присутствовать очно на съезде партии, но направит программное обращение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Съезд "Справедливой России — За правду" пройдет 20 мая.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
12 мая, 18:55
"Несмотря на очное отсутствие сопредседателя Захара Прилепина на съезде по причине случившегося покушения… Направит программное обращение", — сказал собеседник агентства.
Источник также сказал, что сомнений в усилении сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина в партии нет, повестка съезда партии является отражением повестки Прилепина.
"Нет сомнений в его переизбрании, а также в его значительном усилении внутри партии: весь съезд по факту будет наполнен присутствием Захара Прилепина… Вся повестка съезда - это отражение повестки Захара Прилепина", — сказал собеседник агентства.
Собеседник отметил, что активности и площадки, которые запланированы в рамках съезда, "показывают деятельность именно сопредседателя".
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
8 мая, 16:54
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
Вчера, 13:03
 
Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаНижегородская областьСправедливая РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала