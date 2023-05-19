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Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента - РИА Новости, 19.05.2023
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13:49 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/premiya-1872871286.html
Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента
Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента - РИА Новости, 19.05.2023
Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента
В Москве наградили первых победителей Национальной премии интернет-контента 2023 года для авторов социально значимых проектов. Информационным партнером... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:49
2023-05-19T13:49
фото
институт развития интернета
интернет
москва
владимир шахрин
константин хабенский
аделина сотникова
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В Москве наградили первых победителей Национальной премии интернет-контента 2023 года для авторов социально значимых проектов. Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости. Лучшие моменты вечера — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
фото, фото, институт развития интернета, интернет, москва, владимир шахрин, константин хабенский, аделина сотникова
Фото, Институт развития интернета, Интернет, Москва, Владимир Шахрин, Константин Хабенский, Аделина Сотникова

Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента

Читать ria.ru в
В Москве наградили первых победителей Национальной премии интернет-контента 2023 года для авторов социально значимых проектов. Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости. Лучшие моменты вечера — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Национальную премию интернет-контента вручают в этом году во второй раз. В финал вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. 18 мая назвали победителей в 16 номинациях, еще 20 лауреатов будут известны в июне.

Актер Милош Бикович и журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен на вручении премии в спецноминации Онлайн-контент международного конкурса юных чтецов Живая классика на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента

Национальную премию интернет-контента вручают в этом году во второй раз. В финал вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. 18 мая назвали победителей в 16 номинациях, еще 20 лауреатов будут известны в июне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гостями церемонии награждения стали известные артисты, музыканты, журналисты. Зрителей ждал настоящий подарок: первое за год появление на сцене лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина.

Участник группы Чайф Владимир Шахрин выступает на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента в формате индустриального коктейля в Центре Зотов

Гостями церемонии награждения стали известные артисты, музыканты, журналисты. Зрителей ждал настоящий подарок: первое за год появление на сцене лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Акустический концерт Шахрина c детским вокально-инструментальным ансамблем "ParadiZ" из ЛНР стал трогательным моментом вечера.

Лидер группы Чайф Владимир Шахрин c детским вокально-инструментальным ансамблем ParadiZ из Свердловска Луганской народной республики

Акустический концерт Шахрина c детским вокально-инструментальным ансамблем "ParadiZ" из ЛНР стал трогательным моментом вечера.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист рассказал, как сложилось это неожиданное сотрудничество: "Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской Народной Республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени — я снова играю в школьном ансамбле".

Лидер группы Чайф Владимир Шахрин и Тутта Ларсен c детским вокально-инструментальным ансамблем ParadiZ из Свердловска Луганской народной республики

Артист рассказал, как сложилось это неожиданное сотрудничество: "Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской Народной Республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени — я снова играю в школьном ансамбле".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Специальную премию ИРИ в номинации "Быть Человеком" и единственную персональную награду вечера получил актер, режиссер, общественный деятель, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Академик Николай Володин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и Народный артист РФ Константин Хабенский, получивший премию в номинации Быть Человеком, после церемонии награждения Национальной премии интернет-контента

Специальную премию ИРИ в номинации "Быть Человеком" и единственную персональную награду вечера получил актер, режиссер, общественный деятель, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один — это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", — сказал Хабенский.

Народный артист РФ Константин Хабенский, получивший премию в номинации Быть Человеком, после церемонии награждения Национальной премии интернет-контента в формате индустриального коктейля в Центре Зотов

"Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один — это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", — сказал Хабенский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Награду Константину Хабенскому вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.

Академик Николай Володин, Народный артист РФ Константин Хабенский, получивший премию в номинации Быт Человеком и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента

Награду Константину Хабенскому вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Перед зрителями выступила молодая луганская певица Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша "Звук моего региона" исполнила песню "Нас миллионы".

Певица из Луганска Романтика выступает на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента в формате индустриального коктейля в Центре Зотов

Перед зрителями выступила молодая луганская певица Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша "Звук моего региона" исполнила песню "Нас миллионы".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди победителей этого года — клип Басты "Верю в тебя", мультиформатный проект "Крах однополярного мира", короткометражка "Чернильное море", социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад", мультсериал "Про Миру и Гошу", детские "Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем" и другие.

Вручение премии в номинации Лучший проект в вертикальном формате стало онлайн-шоу Учитель года на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента в формате индустриального коктейля в Центре Зотов

Среди победителей этого года — клип Басты "Верю в тебя", мультиформатный проект "Крах однополярного мира", короткометражка "Чернильное море", социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад", мультсериал "Про Миру и Гошу", детские "Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.

На фото — певец Звонкий (Андрей Лысков) на церемонии награждения победителей.

Певец Звонкий (Андрей Лысков) выступает на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента в формате индустриального коктейля в Центре Зотов

Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.

На фото — певец Звонкий (Андрей Лысков) на церемонии награждения победителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 10
 
ФотоИнститут развития интернетаИнтернетМоскваВладимир ШахринКонстантин ХабенскийАделина Сотникова
 
 
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