Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента

Национальную премию интернет-контента вручают в этом году во второй раз. В финал вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. 18 мая назвали победителей в 16 номинациях, еще 20 лауреатов будут известны в июне.
Национальную премию интернет-контента вручают в этом году во второй раз. В финал вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. 18 мая назвали победителей в 16 номинациях, еще 20 лауреатов будут известны в июне.
Гостями церемонии награждения стали известные артисты, музыканты, журналисты. Зрителей ждал настоящий подарок: первое за год появление на сцене лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина.
Гостями церемонии награждения стали известные артисты, музыканты, журналисты. Зрителей ждал настоящий подарок: первое за год появление на сцене лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина.
Акустический концерт Шахрина c детским вокально-инструментальным ансамблем "ParadiZ" из ЛНР стал трогательным моментом вечера.
Акустический концерт Шахрина c детским вокально-инструментальным ансамблем "ParadiZ" из ЛНР стал трогательным моментом вечера.
Артист рассказал, как сложилось это неожиданное сотрудничество: "Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской Народной Республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени — я снова играю в школьном ансамбле".
Артист рассказал, как сложилось это неожиданное сотрудничество: "Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской Народной Республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени — я снова играю в школьном ансамбле".
Специальную премию ИРИ в номинации "Быть Человеком" и единственную персональную награду вечера получил актер, режиссер, общественный деятель, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Специальную премию ИРИ в номинации "Быть Человеком" и единственную персональную награду вечера получил актер, режиссер, общественный деятель, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
"Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один — это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", — сказал Хабенский.
"Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один — это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", — сказал Хабенский.
Награду Константину Хабенскому вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.
Награду Константину Хабенскому вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.
Перед зрителями выступила молодая луганская певица Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша "Звук моего региона" исполнила песню "Нас миллионы".
Перед зрителями выступила молодая луганская певица Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша "Звук моего региона" исполнила песню "Нас миллионы".
Среди победителей этого года — клип Басты "Верю в тебя", мультиформатный проект "Крах однополярного мира", короткометражка "Чернильное море", социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад", мультсериал "Про Миру и Гошу", детские "Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем" и другие.
Среди победителей этого года — клип Басты "Верю в тебя", мультиформатный проект "Крах однополярного мира", короткометражка "Чернильное море", социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад", мультсериал "Про Миру и Гошу", детские "Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем" и другие.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.
На фото — певец Звонкий (Андрей Лысков) на церемонии награждения победителей.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.
На фото — певец Звонкий (Андрей Лысков) на церемонии награждения победителей.