Новые звезды и музыкальный сюрприз: Национальная премия интернет-контента

"Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один — это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим", — сказал Хабенский.