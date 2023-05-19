https://ria.ru/20230519/potselui-1872796589.html

Раскрыта дата первого в истории упоминания о поцелуях

Раскрыта дата первого в истории упоминания о поцелуях - РИА Новости, 19.05.2023

Раскрыта дата первого в истории упоминания о поцелуях

Самые ранние исторические записи о поцелуях встречаются с 2500 года до нашей эры, что на тысячу лет больше, чем предполагалось ранее, сообщается в исследовании, РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:23

2023-05-19T04:23

2023-05-19T04:23

ближний восток

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самые ранние исторические записи о поцелуях встречаются с 2500 года до нашей эры, что на тысячу лет больше, чем предполагалось ранее, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Science. Согласно ранее господствовавшей точке зрения, первая известная запись о романтическом поцелуе содержалась в индийской рукописи, предварительно датируемой 1500 годом до нашей эры. "Самый ранний зарегистрированный поцелуй человечества встречается в источниках с древнего Ближнего Востока. Поцелуи засвидетельствованы в древних месопотамских текстах с 2500 года до нашей эры", - говорится в публикации, озаглавленной "Древняя история поцелуев". Как отмечают исследователи, поцелуи считались обычной частью романтической близости в древние времена во многих культурах, а не возникли в каком-то конкретном регионе, как предполагалось в более ранних работах. Исследователи пришли к мнению, что поцелуи сыграли роль в распространении среди древних людей инфекционных заболеваний, таких как герпес. Исследование также затронуло практики поцелуев у приматов. Романтические поцелуи у бонобо и платонические для управления социальными связями у шимпанзе свидетельствуют о наличии эволюционных процессов у этих ближайших предков человека.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850474089.html

https://ria.ru/20230306/pravonarusheniya-1856042526.html

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ближний восток