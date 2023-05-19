https://ria.ru/20230519/postavki-1872785340.html

Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Киеву военной помощи

Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Киеву военной помощи - РИА Новости, 19.05.2023

Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Киеву военной помощи

Стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки, сообщил Пентагон. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:12

2023-05-19T00:12

2023-05-19T00:23

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки, сообщил Пентагон. По ее словам, завышение оценки не повлияло на поддержку США Украины или способность предоставлять оборудование. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон завысил на 3 миллиарда долларов цену отправленной Украине техники. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, пентагон, нато, в мире