Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Киеву военной помощи
Пентагон: стоимость отправленной Киеву военной помощи была завышена из-за путаницы
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки, сообщил Пентагон.
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"В ходе нашего регулярного процесса контроля за отправленной помощью министерство обнаружило несоответствия в оценке. В некоторых случаях использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США", - сообщила РИА Новости представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.
По ее словам, завышение оценки не повлияло на поддержку США Украины или способность предоставлять оборудование.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон завысил на 3 миллиарда долларов цену отправленной Украине техники.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".