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Детский омбудсмен рассказала, как Россия помогла вернуть украинке дочь
Детский омбудсмен рассказала, как Россия помогла вернуть украинке дочь - РИА Новости, 19.05.2023
Детский омбудсмен рассказала, как Россия помогла вернуть украинке дочь
Оказавшаяся в России в марте 2022 года 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину к маме, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:10
2023-05-19T22:10
2023-05-19T22:10
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мария львова-белова
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Оказавшаяся в России в марте 2022 года 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину к маме, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В апреле в ходе неформального заседания СБ ООН, организованного США, Францией и Албанией при поддержке Украины и посвященного проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов, жительница Украины Нина Власова попросила ООН помочь вернуть ее дочь, 14-летнюю Веронику Власову, которая в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий в Харьковской области, уехала с тетей на территорию России. "Спешу поделиться с вами радостной новостью: 14-летняя Вероника Власова вернулась в Украину! Еще одна семья воссоединилась", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. По ее словам, в начале марта 2022 года девочка приехала на территорию России вместе с родной тетей, о чем мама и бабушка знали. Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал заниматься этим случаем еще до выступления мамы девочки в ООН. "О том, что ребенок не может воссоединиться с родными на Украине, узнали в конце апреля. 26 апреля сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области встретился с девочкой. Уже 3 мая наш советник связался с мамой Вероники, и мы начали согласовывать детали возвращения домой", - рассказала Львова-Белова. За девочкой в Россию приехала ее бабушка, которую, по словам российского детского омбудсмена, встретили в Москве, помогли с гостиницей, трансфером в Липецкую область, переводом всех необходимых документов. "Когда лично общались за чаем, подарила девочке новый телефон – она была очень рада. В переездах по России бабушку сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Затем наш советник сопроводил бабушку и внучку до российско-латвийской границы, где после перехода их встретили представители украинской стороны, с кем мы были постоянно на связи", - отметила Львова-Белова. Также она заявила, что украинские СМИ начали "по уже сложившейся традиции" перевирать ситуацию и "ставить все с ног на голову". "Мы привыкли. На их совести. Правда задокументирована", - написала Львова-Белова и отметила, что ее аппарат оказывает всяческое содействие для воссоединения семьей, когда "есть конкретный родитель, конкретный ребенок".
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872600185.html
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в мире, россия, украина, мария львова-белова, оон
В мире, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, ООН
Детский омбудсмен рассказала, как Россия помогла вернуть украинке дочь
Львова-Белова рассказала, что Россия помогла вернуть 14-летнюю девочку к маме на Украину
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
Оказавшаяся в России в марте 2022 года 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину к маме, сообщила
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В апреле в ходе неформального заседания СБ ООН
, организованного США
, Францией
и Албанией
при поддержке Украины и посвященного проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов, жительница Украины Нина Власова попросила ООН помочь вернуть ее дочь, 14-летнюю Веронику Власову, которая в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий в Харьковской области
, уехала с тетей на территорию России.
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"Спешу поделиться с вами радостной новостью: 14-летняя Вероника Власова вернулась в Украину! Еще одна семья воссоединилась", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
По ее словам, в начале марта 2022 года девочка приехала на территорию России вместе с родной тетей, о чем мама и бабушка знали.
«
"В результате ряда факторов девочка оказалась в социально-реабилитационном центре. Помимо этого, попала в неприятную историю, из-за которой возникли различного рода юридические ограничения, требующие времени для разрешения", - отметила детский омбудсмен.
Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал заниматься этим случаем еще до выступления мамы девочки в ООН.
"О том, что ребенок не может воссоединиться с родными на Украине, узнали в конце апреля. 26 апреля сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
встретился с девочкой. Уже 3 мая наш советник связался с мамой Вероники, и мы начали согласовывать детали возвращения домой", - рассказала Львова-Белова.
За девочкой в Россию приехала ее бабушка, которую, по словам российского детского омбудсмена, встретили в Москве
, помогли с гостиницей, трансфером в Липецкую область, переводом всех необходимых документов.
"Когда лично общались за чаем, подарила девочке новый телефон – она была очень рада. В переездах по России бабушку сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Затем наш советник сопроводил бабушку и внучку до российско-латвийской границы, где после перехода их встретили представители украинской стороны, с кем мы были постоянно на связи", - отметила Львова-Белова.
Также она заявила, что украинские СМИ начали "по уже сложившейся традиции" перевирать ситуацию и "ставить все с ног на голову".
"Мы привыкли. На их совести. Правда задокументирована", - написала Львова-Белова и отметила, что ее аппарат оказывает всяческое содействие для воссоединения семьей, когда "есть конкретный родитель, конкретный ребенок".
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