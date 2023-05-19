https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html

Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины

Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины - РИА Новости, 19.05.2023

Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины

Польша разоружает себя, вооружая Украину, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:50

2023-05-19T14:50

2023-05-19T15:40

украина

польша

лешек миллер

оружие

в мире

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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Польша разоружает себя, вооружая Украину, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet.По словам политика, польский лидер не должен забывать, что он возглавляет свою страну, а не Украину.При этом экс-премьер сомневается, что объем постсоветского вооружения, переданного Украине, Польша сможет восполнить западными образцами."Украине отдали в основном старые танки (Т-72 находятся на вооружении польской армии с 1978 года). Но получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?" — сказал он.Миллер напомнил, что ранее постсоветские танки "высмеяли" в стране, а теперь "вдруг выясняется, что их можно использовать в условиях настоящей войны".Ранее польские власти заявили, что республика занимает третье место по поставкам вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании.Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html

https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, польша, лешек миллер, оружие, в мире