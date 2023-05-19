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Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины - РИА Новости, 19.05.2023
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14:50 19.05.2023 (обновлено: 15:40 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html
Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины
Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины - РИА Новости, 19.05.2023
Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины
Польша разоружает себя, вооружая Украину, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:50
2023-05-19T15:40
украина
польша
лешек миллер
оружие
в мире
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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Польша разоружает себя, вооружая Украину, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet.По словам политика, польский лидер не должен забывать, что он возглавляет свою страну, а не Украину.При этом экс-премьер сомневается, что объем постсоветского вооружения, переданного Украине, Польша сможет восполнить западными образцами."Украине отдали в основном старые танки (Т-72 находятся на вооружении польской армии с 1978 года). Но получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?" — сказал он.Миллер напомнил, что ранее постсоветские танки "высмеяли" в стране, а теперь "вдруг выясняется, что их можно использовать в условиях настоящей войны".Ранее польские власти заявили, что республика занимает третье место по поставкам вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании.Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html
https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html
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украина, польша, лешек миллер, оружие, в мире
Украина, Польша, Лешек Миллер, Оружие, В мире
Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины

Экс-премьер Польши Миллер заявил, что страна разоружает себя, вооружая Украину

© РИА Новости / Леонид СвиридовЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Леонид Свиридов
Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Польша разоружает себя, вооружая Украину, заявил экс-премьер страны, депутат Европейского парламента Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet.
«

"Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все "МиГи" и так далее, то я думаю про себя: боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу?" — сказал он.

По словам политика, польский лидер не должен забывать, что он возглавляет свою страну, а не Украину.
При этом экс-премьер сомневается, что объем постсоветского вооружения, переданного Украине, Польша сможет восполнить западными образцами.
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"Украине отдали в основном старые танки (Т-72 находятся на вооружении польской армии с 1978 года). Но получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?" — сказал он.
Миллер напомнил, что ранее постсоветские танки "высмеяли" в стране, а теперь "вдруг выясняется, что их можно использовать в условиях настоящей войны".
Ранее польские власти заявили, что республика занимает третье место по поставкам вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании.
Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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