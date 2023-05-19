https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво - РИА Новости, 19.05.2023
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво
Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:07
2023-05-19T17:07
2023-05-19T17:07
общество
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владимир путин
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов. На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу сенатор РФ Константин Косачев рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге" - втором "Форуме свободных народов" (в марте генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной). "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты". "Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть продолжают дальше пить пиво, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, константин косачев, чехия, прага
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Чехия, Прага
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво
Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам пить пиво и есть шпикачки
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов.
На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу сенатор РФ Константин Косачев
рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге" - втором "Форуме свободных народов" (в марте генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной).
"Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты".
"Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть продолжают дальше пить пиво, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - сказал Путин.
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