https://ria.ru/20230519/politemigranty-1872984085.html

Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво

Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво - РИА Новости, 19.05.2023

Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво

Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:07

2023-05-19T17:07

2023-05-19T17:07

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

константин косачев

чехия

прага

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов. На заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу сенатор РФ Константин Косачев рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге" - втором "Форуме свободных народов" (в марте генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной). "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты". "Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть продолжают дальше пить пиво, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - сказал Путин.

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, константин косачев, чехия, прага