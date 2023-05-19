https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872955187.html
Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него
Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него - РИА Новости, 19.05.2023
Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной путем нанесения двух ракетных... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:24
2023-05-19T15:24
2023-05-19T15:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной путем нанесения двух ракетных ударов. "Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 7.45 произошло разрушение, а в 7.50 опубликовали, что меня убили", - сказал Леонтьев в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, в регионе внимательно относятся к безопасности людей. "Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы кого-то убить конкретно. Но во-первых, это никак не ассоциируется со словом гуманизм, во-вторых, это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. Это не первый случай, по видимо, еще есть задачи, которые надо будет выполнить", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил, что боевики ВСУ ракетными ударами пытались убить его
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной путем нанесения двух ракетных ударов.
"Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 7.45 произошло разрушение, а в 7.50 опубликовали, что меня убили", - сказал Леонтьев в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, в регионе внимательно относятся к безопасности людей.
"Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы кого-то убить конкретно. Но во-первых, это никак не ассоциируется со словом гуманизм, во-вторых, это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. Это не первый случай, по видимо, еще есть задачи, которые надо будет выполнить", - подчеркнул глава города.
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