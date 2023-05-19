https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872955187.html

Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него

Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него - РИА Новости, 19.05.2023

Мэр Новой Каховки сообщил о попытке покушения на него

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной путем нанесения двух ракетных... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:24

2023-05-19T15:24

2023-05-19T15:24

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной путем нанесения двух ракетных ударов. "Да, был удар ракетами... У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 7.45 произошло разрушение, а в 7.50 опубликовали, что меня убили", - сказал Леонтьев в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, в регионе внимательно относятся к безопасности людей. "Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы кого-то убить конкретно. Но во-первых, это никак не ассоциируется со словом гуманизм, во-вторых, это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. Это не первый случай, по видимо, еще есть задачи, которые надо будет выполнить", - подчеркнул глава города.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

новая каховка

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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)