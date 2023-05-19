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Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина - РИА Новости, 19.05.2023
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13:03 19.05.2023 (обновлено: 14:12 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина - РИА Новости, 19.05.2023
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:03
2023-05-19T14:12
россия
николай патрушев
безопасность
взрыв в кафе в петербурге
подрыв автомобиля захара прилепина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
украина
сша
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СЫКТЫВКАР, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Секретарь Совбеза уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода "Северный поток" и других терактов.Подобные операции сопровождает заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России, пояснил Патрушев."При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", — обрисовал ситуацию секретарь Совбеза.По его словам, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы, координируют их деятельность и преподносят это мировому сообществу как "американскую помощь в защите Украины". Кроме того, Патрушев сообщил об активизации в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.
https://ria.ru/20230517/oon-1872473345.html
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россия, николай патрушев, безопасность, взрыв в кафе в петербурге, подрыв автомобиля захара прилепина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, сша, владлен татарский, дарья дугина, сыктывкар, вашингтон (штат), нато, северный поток
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Взрыв в кафе в Петербурге, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Украина, США, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Сыктывкар, Вашингтон (штат), НАТО, Северный поток
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и Дугиной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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СЫКТЫВКАР, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны", — указал он на совещании в Сыктывкаре.

Секретарь Совбеза уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода "Северный поток" и других терактов.
Подобные операции сопровождает заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России, пояснил Патрушев.
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"При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", — обрисовал ситуацию секретарь Совбеза.
По его словам, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы, координируют их деятельность и преподносят это мировому сообществу как "американскую помощь в защите Украины".
Кроме того, Патрушев сообщил об активизации в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.
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