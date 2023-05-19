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Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина - РИА Новости, 19.05.2023

Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:03

2023-05-19T13:03

2023-05-19T14:12

россия

николай патрушев

безопасность

взрыв в кафе в петербурге

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украина

сша

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СЫКТЫВКАР, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Секретарь Совбеза уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода "Северный поток" и других терактов.Подобные операции сопровождает заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России, пояснил Патрушев."При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", — обрисовал ситуацию секретарь Совбеза.По его словам, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы, координируют их деятельность и преподносят это мировому сообществу как "американскую помощь в защите Украины". Кроме того, Патрушев сообщил об активизации в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.

https://ria.ru/20230517/oon-1872473345.html

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россия

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сыктывкар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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