https://ria.ru/20230519/poiski-1873018204.html

В Кузбассе пропали две маленькие девочки

В Кузбассе пропали две маленькие девочки - РИА Новости, 19.05.2023

В Кузбассе пропали две маленькие девочки

Две девочки двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области, их ищут уже 200 человек, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:09

2023-05-19T19:09

2023-05-19T19:09

происшествия

яшкинский район

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дети

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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Две девочки двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области, их ищут уже 200 человек, сообщает ГУ МВД по региону. Сообщение, что в поселке Ленинский накануне около 18.00 (14.00 мск) во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры, поступило в дежурную часть ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу в пятницу около 14.30 (10.30 мск). "В настоящее время сотрудниками полиции на месте развернуты масштабные поисковые мероприятия. В них принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив", – говорится в сообщении. Отмечается, что на место поисков направлено усиление - 40 сотрудников областного полицейского главка. Общая численность поисковой группы нарастает и составляет около 200 человек. Двухлетняя Алена была одета в голубую шапку, голубую куртуа, голубые колготки, джинсовый сарафан, ее рост 75 – 85 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие. Четырехлетняя Ирина была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку, ее рост 100 – 105 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые. Полицейские просят граждан сообщить, если им что-либо известно о местонахождении пропавших детей.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

https://ria.ru/20230518/gemotest-1872619900.html

яшкинский район

кемеровская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, яшкинский район, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети