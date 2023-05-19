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В Кузбассе пропали две маленькие девочки - РИА Новости, 19.05.2023
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19:09 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/poiski-1873018204.html
В Кузбассе пропали две маленькие девочки
В Кузбассе пропали две маленькие девочки - РИА Новости, 19.05.2023
В Кузбассе пропали две маленькие девочки
Две девочки двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области, их ищут уже 200 человек, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:09
2023-05-19T19:09
происшествия
яшкинский район
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дети
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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Две девочки двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области, их ищут уже 200 человек, сообщает ГУ МВД по региону. Сообщение, что в поселке Ленинский накануне около 18.00 (14.00 мск) во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры, поступило в дежурную часть ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу в пятницу около 14.30 (10.30 мск). "В настоящее время сотрудниками полиции на месте развернуты масштабные поисковые мероприятия. В них принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив", – говорится в сообщении. Отмечается, что на место поисков направлено усиление - 40 сотрудников областного полицейского главка. Общая численность поисковой группы нарастает и составляет около 200 человек. Двухлетняя Алена была одета в голубую шапку, голубую куртуа, голубые колготки, джинсовый сарафан, ее рост 75 – 85 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие. Четырехлетняя Ирина была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку, ее рост 100 – 105 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые. Полицейские просят граждан сообщить, если им что-либо известно о местонахождении пропавших детей.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
https://ria.ru/20230518/gemotest-1872619900.html
яшкинский район
кемеровская область
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происшествия, яшкинский район, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети
Происшествия, Яшкинский район, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дети
В Кузбассе пропали две маленькие девочки

В поселке Ленинский Яшкинского района Кузбасса пропали две девочки двух и четырех лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Две девочки двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области, их ищут уже 200 человек, сообщает ГУ МВД по региону.
Сообщение, что в поселке Ленинский накануне около 18.00 (14.00 мск) во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры, поступило в дежурную часть ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу в пятницу около 14.30 (10.30 мск).
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"В настоящее время сотрудниками полиции на месте развернуты масштабные поисковые мероприятия. В них принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место поисков направлено усиление - 40 сотрудников областного полицейского главка. Общая численность поисковой группы нарастает и составляет около 200 человек.
Двухлетняя Алена была одета в голубую шапку, голубую куртуа, голубые колготки, джинсовый сарафан, ее рост 75 – 85 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие. Четырехлетняя Ирина была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку, ее рост 100 – 105 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые.
Полицейские просят граждан сообщить, если им что-либо известно о местонахождении пропавших детей.
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ПроисшествияЯшкинский районКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Дети
 
 
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