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Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине - РИА Новости, 19.05.2023
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00:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/pobeda-1872786917.html
Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине
Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине - РИА Новости, 19.05.2023
Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил на заседании Совбеза, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:51
2023-05-19T00:51
франция
россия
украина
николя де ривьер
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в мире
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил на заседании Совбеза, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине. "Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы", - добавил он. Заявления де Ривьера о неприемлемости "незаконного применения силы" прозвучали на фоне неоднократного участия Парижа в операциях НАТО против суверенных государств. Франция в числе прочих стран НАТО участвовала в бомбардировках Югославии в 1999 году. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Союзной Республики Югославия проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Франция также наряду с США и Великобританией участвовала в бомбардировках Сирии весной 2018 года. Ракетные удары наносились по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западных держав, использовались для производства химического оружия. В качестве повода была использована якобы химатака в городе Дума 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было. Кроме того, французские военные находились в составе сил НАТО в Афганистане.
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франция, россия, украина, николя де ривьер, нато, оон, белые каски, в мире
Франция, Россия, Украина, Николя Де Ривьер, НАТО, ООН, Белые каски, В мире
Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине

Постпред Франции в ООН де Ривьер: нельзя позволить России победить в конфликте на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил на заседании Совбеза, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине.
«
"Чего Россия ожидает? Что поставки (западного - ред.) оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю? А дальше что? Потом мы можем перейти еще к чему-то, к новой агрессии", - сказал де Ривьер.
"Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы", - добавил он.
Заявления де Ривьера о неприемлемости "незаконного применения силы" прозвучали на фоне неоднократного участия Парижа в операциях НАТО против суверенных государств.
Франция в числе прочих стран НАТО участвовала в бомбардировках Югославии в 1999 году. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Союзной Республики Югославия проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Франция также наряду с США и Великобританией участвовала в бомбардировках Сирии весной 2018 года. Ракетные удары наносились по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западных держав, использовались для производства химического оружия. В качестве повода была использована якобы химатака в городе Дума 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
Кроме того, французские военные находились в составе сил НАТО в Афганистане.
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