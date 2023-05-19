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Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине

Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине - РИА Новости, 19.05.2023

Постпред Франции в ООН заявил, что Россия не должна победить на Украине

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил на заседании Совбеза, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:51

2023-05-19T00:51

2023-05-19T00:51

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ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил на заседании Совбеза, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине. "Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы", - добавил он. Заявления де Ривьера о неприемлемости "незаконного применения силы" прозвучали на фоне неоднократного участия Парижа в операциях НАТО против суверенных государств. Франция в числе прочих стран НАТО участвовала в бомбардировках Югославии в 1999 году. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти Союзной Республики Югославия проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Франция также наряду с США и Великобританией участвовала в бомбардировках Сирии весной 2018 года. Ракетные удары наносились по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западных держав, использовались для производства химического оружия. В качестве повода была использована якобы химатака в городе Дума 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было. Кроме того, французские военные находились в составе сил НАТО в Афганистане.

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франция, россия, украина, николя де ривьер, нато, оон, белые каски, в мире