Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию" - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 19.05.2023 (обновлено: 13:57 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pioneriya-1872918781.html
Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию"
Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию" - РИА Новости, 19.05.2023
Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию"
Название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" выбрали сами дети, а память о пионерском движении никуда уходит, это явление остается в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:56
2023-05-19T13:57
общество
дмитрий песков
владимир путин
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" выбрали сами дети, а память о пионерском движении никуда уходит, это явление остается в истории России, но страна развивается, появляются новые организации со схожими задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Название "Движение первых", как сказала все-таки вице-премьер Голикова, - это то, что выбрали дети, то, что выбрала молодежь. Был соответствующий опрос, и именно дети за это название проголосовали, а в остальном память о пионерии она для тех, кто хочет, они хранят эту память. В любом случае было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, чтобы реабилитировать пионерское движение или хотя бы вернуть название. Он отметил, что ему не известно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации. "Сама организация прекратила свое существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации порой со схожими задачами, со схожим видением необходимости тех или иных объединений", - отметил Песков и сообщил, что сам был пионером когда-то. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового движения, по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Председатель правления движения Григорий Гуров позже заявил РИА Новости, что решение о смене названия Российского движения детей и молодежи "Движение первых" могут принимать только сами дети, с ними обсудят все варианты утвердить новое название, если они захотят.
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870375553.html
https://ria.ru/20230420/artek-1866634498.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий песков, владимир путин, дети
Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дети
Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию"

Песков: название "Движение первых" выбрали дети, а пионерия — часть истории

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" выбрали сами дети, а память о пионерском движении никуда уходит, это явление остается в истории России, но страна развивается, появляются новые организации со схожими задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Название "Движение первых", как сказала все-таки вице-премьер Голикова, - это то, что выбрали дети, то, что выбрала молодежь. Был соответствующий опрос, и именно дети за это название проголосовали, а в остальном память о пионерии она для тех, кто хочет, они хранят эту память. В любом случае было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, чтобы реабилитировать пионерское движение или хотя бы вернуть название.
Акция Российского движения детей и молодежи Окна Победы
Акцию детского движения "Окна победы" поддержали во многих странах
7 мая, 20:37
Он отметил, что ему не известно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации. "Сама организация прекратила свое существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации порой со схожими задачами, со схожим видением необходимости тех или иных объединений", - отметил Песков и сообщил, что сам был пионером когда-то.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового движения, по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски.
Председатель правления движения Григорий Гуров позже заявил РИА Новости, что решение о смене названия Российского движения детей и молодежи "Движение первых" могут принимать только сами дети, с ними обсудят все варианты утвердить новое название, если они захотят.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо
20 апреля, 15:02
 
ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала