https://ria.ru/20230519/pioneriya-1872918781.html

Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию"

Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию" - РИА Новости, 19.05.2023

Песков ответил на вопрос о переименовании "Движения первых" в "пионерию"

Название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" выбрали сами дети, а память о пионерском движении никуда уходит, это явление остается в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:56

2023-05-19T13:56

2023-05-19T13:57

общество

дмитрий песков

владимир путин

дети

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Название Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" выбрали сами дети, а память о пионерском движении никуда уходит, это явление остается в истории России, но страна развивается, появляются новые организации со схожими задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Название "Движение первых", как сказала все-таки вице-премьер Голикова, - это то, что выбрали дети, то, что выбрала молодежь. Был соответствующий опрос, и именно дети за это название проголосовали, а в остальном память о пионерии она для тех, кто хочет, они хранят эту память. В любом случае было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, чтобы реабилитировать пионерское движение или хотя бы вернуть название. Он отметил, что ему не известно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации. "Сама организация прекратила свое существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации порой со схожими задачами, со схожим видением необходимости тех или иных объединений", - отметил Песков и сообщил, что сам был пионером когда-то. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового движения, по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Председатель правления движения Григорий Гуров позже заявил РИА Новости, что решение о смене названия Российского движения детей и молодежи "Движение первых" могут принимать только сами дети, с ними обсудят все варианты утвердить новое название, если они захотят.

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870375553.html

https://ria.ru/20230420/artek-1866634498.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий песков, владимир путин, дети