Рейтинг@Mail.ru
В Якутии паводок прорвал плотину - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 19.05.2023 (обновлено: 12:01 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html
В Якутии паводок прорвал плотину
В Якутии паводок прорвал плотину - РИА Новости, 19.05.2023
В Якутии паводок прорвал плотину
Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:47
2023-05-19T12:01
происшествия
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861368503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbe0223ea592d5a6650a1eb1a0bce0ed.jpg
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, в настоящее время в Якутии остается напряженной обстановка в бассейне реки Татта. "В Таттинский район вылетела рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью проверки состояния гидротехнических сооружений в Таттинском и Чурапчинском районах. Вчера на гидротехническом сооружении на озере Липпэлээх, в местности Харылах недалеко от села Чурапча, произошло повреждение плотины, удерживающей воду. Вследствие чего сток воды увеличился, создав угрозу подтопления низменностей населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов", - рассказали в ГУМЧС. Отмечается, что рабочая группа побывала в селе Кыйы Таттинского района, где находится еще одно гидротехническое сооружение "Сискэс". "В данное время на этом сооружении тоже имеется угроза разрушения. Ведутся работы по увеличению высоты плотины", - добавили в пресс-службе. По предварительным прогнозам, уровни воды будут оставаться высокими в бассейне реки Татта на протяжении недели.
https://ria.ru/20230402/podtoplenie-1862494862.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861368503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8313fa41cdea74dd6fc0669c12cb0fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии паводок прорвал плотину

ГУМЧС: в Якутии паводок прорвал плотину, два села оказались под угрозой подтопления

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэролодка на учениях
Аэролодка на учениях - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэролодка на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в настоящее время в Якутии остается напряженной обстановка в бассейне реки Татта.
"В Таттинский район вылетела рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью проверки состояния гидротехнических сооружений в Таттинском и Чурапчинском районах. Вчера на гидротехническом сооружении на озере Липпэлээх, в местности Харылах недалеко от села Чурапча, произошло повреждение плотины, удерживающей воду. Вследствие чего сток воды увеличился, создав угрозу подтопления низменностей населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов", - рассказали в ГУМЧС.
Отмечается, что рабочая группа побывала в селе Кыйы Таттинского района, где находится еще одно гидротехническое сооружение "Сискэс". "В данное время на этом сооружении тоже имеется угроза разрушения. Ведутся работы по увеличению высоты плотины", - добавили в пресс-службе.
По предварительным прогнозам, уровни воды будут оставаться высокими в бассейне реки Татта на протяжении недели.
Дмитров - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье
2 апреля, 18:05
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала