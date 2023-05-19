https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html
В Якутии паводок прорвал плотину
В Якутии паводок прорвал плотину - РИА Новости, 19.05.2023
В Якутии паводок прорвал плотину
Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:47
2023-05-19T11:47
2023-05-19T12:01
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, в настоящее время в Якутии остается напряженной обстановка в бассейне реки Татта. "В Таттинский район вылетела рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью проверки состояния гидротехнических сооружений в Таттинском и Чурапчинском районах. Вчера на гидротехническом сооружении на озере Липпэлээх, в местности Харылах недалеко от села Чурапча, произошло повреждение плотины, удерживающей воду. Вследствие чего сток воды увеличился, создав угрозу подтопления низменностей населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов", - рассказали в ГУМЧС. Отмечается, что рабочая группа побывала в селе Кыйы Таттинского района, где находится еще одно гидротехническое сооружение "Сискэс". "В данное время на этом сооружении тоже имеется угроза разрушения. Ведутся работы по увеличению высоты плотины", - добавили в пресс-службе. По предварительным прогнозам, уровни воды будут оставаться высокими в бассейне реки Татта на протяжении недели.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии паводок прорвал плотину
ГУМЧС: в Якутии паводок прорвал плотину, два села оказались под угрозой подтопления
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости.
Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила
пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в настоящее время в Якутии
остается напряженной обстановка в бассейне реки Татта.
"В Таттинский район вылетела рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью проверки состояния гидротехнических сооружений в Таттинском и Чурапчинском районах. Вчера на гидротехническом сооружении на озере Липпэлээх, в местности Харылах недалеко от села Чурапча, произошло повреждение плотины, удерживающей воду. Вследствие чего сток воды увеличился, создав угрозу подтопления низменностей населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов", - рассказали в ГУМЧС.
Отмечается, что рабочая группа побывала в селе Кыйы Таттинского района, где находится еще одно гидротехническое сооружение "Сискэс". "В данное время на этом сооружении тоже имеется угроза разрушения. Ведутся работы по увеличению высоты плотины", - добавили в пресс-службе.
По предварительным прогнозам, уровни воды будут оставаться высокими в бассейне реки Татта на протяжении недели.
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье