https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html

В Якутии паводок прорвал плотину

В Якутии паводок прорвал плотину - РИА Новости, 19.05.2023

В Якутии паводок прорвал плотину

Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:47

2023-05-19T11:47

2023-05-19T12:01

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Паводок на озере в Якутии прорвал плотину, возникла угроза подтопления сел Таттинского и Чурапчинского районов, на место выехала комиссия ЧС, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, в настоящее время в Якутии остается напряженной обстановка в бассейне реки Татта. "В Таттинский район вылетела рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью проверки состояния гидротехнических сооружений в Таттинском и Чурапчинском районах. Вчера на гидротехническом сооружении на озере Липпэлээх, в местности Харылах недалеко от села Чурапча, произошло повреждение плотины, удерживающей воду. Вследствие чего сток воды увеличился, создав угрозу подтопления низменностей населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов", - рассказали в ГУМЧС. Отмечается, что рабочая группа побывала в селе Кыйы Таттинского района, где находится еще одно гидротехническое сооружение "Сискэс". "В данное время на этом сооружении тоже имеется угроза разрушения. Ведутся работы по увеличению высоты плотины", - добавили в пресс-службе. По предварительным прогнозам, уровни воды будут оставаться высокими в бассейне реки Татта на протяжении недели.

https://ria.ru/20230402/podtoplenie-1862494862.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика саха (якутия)