https://ria.ru/20230519/ozkho-1873048979.html

Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева

Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева - РИА Новости, 19.05.2023

Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева

От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:25

2023-05-19T22:25

2023-05-19T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с применением химического оружия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая. "Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях", - сообщил Шульгин в беседе с агентством по итогам конференции. Он напомнил, что российская сторона на постоянной основе доводит эти сведения до ОЗХО, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Как обратил внимание постпред, подтверждением таких провокаций, реализованных на практике, являются диверсия на заводе "Сумыхимпром" (город Сумы 21 марта 2022 года) в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество аммиака, а также диверсия на химкомбинате "Азот" (город Северодонецк 31 мая 2022 года), в результате чего была разрушена емкость с азотной кислотой.

https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html

https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html

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в мире, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, оон, россия, украина