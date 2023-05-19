Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева
Постпредство России осудило ОЗХО за отсутствие реакции по подготовке Киевом химпровокаций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с применением химического оружия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая.
"Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях", - сообщил Шульгин в беседе с агентством по итогам конференции.
Он напомнил, что российская сторона на постоянной основе доводит эти сведения до ОЗХО, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
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"Вместе с тем должной реакции на наши данные об этих приготовлениях от ОЗХО так и не последовало", - констатировал дипломат.
Как обратил внимание постпред, подтверждением таких провокаций, реализованных на практике, являются диверсия на заводе "Сумыхимпром" (город Сумы 21 марта 2022 года) в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество аммиака, а также диверсия на химкомбинате "Азот" (город Северодонецк 31 мая 2022 года), в результате чего была разрушена емкость с азотной кислотой.