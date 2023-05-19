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Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева - РИА Новости, 19.05.2023
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22:25 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ozkho-1873048979.html
Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева
Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева - РИА Новости, 19.05.2023
Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева
От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:25
2023-05-19T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
оон
россия
украина
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с применением химического оружия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая. "Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях", - сообщил Шульгин в беседе с агентством по итогам конференции. Он напомнил, что российская сторона на постоянной основе доводит эти сведения до ОЗХО, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Как обратил внимание постпред, подтверждением таких провокаций, реализованных на практике, являются диверсия на заводе "Сумыхимпром" (город Сумы 21 марта 2022 года) в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество аммиака, а также диверсия на химкомбинате "Азот" (город Северодонецк 31 мая 2022 года), в результате чего была разрушена емкость с азотной кислотой.
https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html
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в мире, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, оон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, ООН, Россия, Украина
Россия осудила ОЗХО за отсутствие реакции на угрозу химпровокаций Киева

Постпредство России осудило ОЗХО за отсутствие реакции по подготовке Киевом химпровокаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. От Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не последовало должной реакции на данные российской стороны о подготовке Киевом провокаций с применением химического оружия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая.
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"Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств, приводила факты об использовании режимом Зеленского химически опасных объектов в провокационных и террористических целях", - сообщил Шульгин в беседе с агентством по итогам конференции.
Он напомнил, что российская сторона на постоянной основе доводит эти сведения до ОЗХО, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
«
"Вместе с тем должной реакции на наши данные об этих приготовлениях от ОЗХО так и не последовало", - констатировал дипломат.
Как обратил внимание постпред, подтверждением таких провокаций, реализованных на практике, являются диверсия на заводе "Сумыхимпром" (город Сумы 21 марта 2022 года) в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество аммиака, а также диверсия на химкомбинате "Азот" (город Северодонецк 31 мая 2022 года), в результате чего была разрушена емкость с азотной кислотой.
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