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Путин поздравил телеканал "Общественное телевидение России" с юбилеем
Путин поздравил телеканал "Общественное телевидение России" с юбилеем - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поздравил телеканал "Общественное телевидение России" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников телеканала "Общественное телевидение России" с десятилетним юбилеем, отметив, что популярность ОТР -... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:29
2023-05-19T10:29
2023-05-19T10:29
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников телеканала "Общественное телевидение России" с десятилетним юбилеем, отметив, что популярность ОТР - результат грамотной, слаженной работы команды профессионалов и энтузиастов своего дела, сообщается на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 10-летием начала вещания "Общественного телевидения России". За минувшие годы ваш телеканал прошёл насыщенный творческий путь, внёс значимый вклад в развитие отечественного телевидения... Убеждён, что неизменная популярность ОТР – результат грамотной, слаженной работы вашей талантливой команды настоящих профессионалов, знатоков и энтузиастов своего дела", - говорится в поздравлении. Путин выразил уверенность в том, что команда завоевала любовь аудитории своими интересными, содержательными публицистическими, просветительскими, развлекательными программами, документальными, новостными проектами. Также президент пожелал коллективу ОТР вдохновения и осуществления намеченных планов.
https://ria.ru/20230213/televizor-1851667075.html
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РИА Новости
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новости культуры, общество, россия, владимир путин, общественное телевидение россии
Культура, Новости культуры, Общество, Россия, Владимир Путин, Общественное телевидение России
Путин поздравил телеканал "Общественное телевидение России" с юбилеем
Путин назвал популярность ОТР результатом грамотной, слаженной работы талантливой команды
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников телеканала "Общественное телевидение России" с десятилетним юбилеем, отметив, что популярность ОТР - результат грамотной, слаженной работы команды профессионалов и энтузиастов своего дела, сообщается
на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 10-летием начала вещания "Общественного телевидения России". За минувшие годы ваш телеканал прошёл насыщенный творческий путь, внёс значимый вклад в развитие отечественного телевидения... Убеждён, что неизменная популярность ОТР – результат грамотной, слаженной работы вашей талантливой команды настоящих профессионалов, знатоков и энтузиастов своего дела", - говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность в том, что команда завоевала любовь аудитории своими интересными, содержательными публицистическими, просветительскими, развлекательными программами, документальными, новостными проектами.
Также президент пожелал коллективу ОТР вдохновения и осуществления намеченных планов.
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