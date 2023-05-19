https://ria.ru/20230519/oshibka-1873053827.html

Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

Захарова назвала самую большую ошибку Шольца - РИА Новости, 20.05.2023

Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-19T23:36

2023-05-19T23:36

2023-05-20T02:10

россия

донбасс

украина

олаф шольц

мария захарова

владимир путин

нато

германия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу.По ее словам, оплошность немецкого политика состоит не в том, что он не верит или думает иначе. Захарова подчеркнула, что любой человек свободен в своих взглядах, в отношении к жизни и каждый может сомневаться.Захарова добавила, что Шольц войдет в историю не только своей страны, но и всего мира как человек, который "посмеялся над горем людей". Отвечая на вопрос журналиста о том, что должны сделать страны Запада для возвращения доверия России, официальный представитель МИД отметила, что им нужно прекратить "раздувать" кризис на Украине. "Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Сейчас главная их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье и те подлоги, которые они совершали в новейшей истории, в том числе в контексте Украины. Им же никто не верит", — подчеркнула она. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, комментируя позицию России: "Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем, несмотря на протесты со стороны России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам.

https://ria.ru/20230203/sholts-1849659727.html

https://ria.ru/20230118/zakharova-1845852471.html

россия

донбасс

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, украина, олаф шольц, мария захарова, владимир путин, нато, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр