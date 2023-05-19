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Захарова назвала самую большую ошибку Шольца - РИА Новости, 20.05.2023
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23:36 19.05.2023 (обновлено: 02:10 20.05.2023)
https://ria.ru/20230519/oshibka-1873053827.html
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца - РИА Новости, 20.05.2023
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-19T23:36
2023-05-20T02:10
россия
донбасс
украина
олаф шольц
мария захарова
владимир путин
нато
германия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу.По ее словам, оплошность немецкого политика состоит не в том, что он не верит или думает иначе. Захарова подчеркнула, что любой человек свободен в своих взглядах, в отношении к жизни и каждый может сомневаться.Захарова добавила, что Шольц войдет в историю не только своей страны, но и всего мира как человек, который "посмеялся над горем людей". Отвечая на вопрос журналиста о том, что должны сделать страны Запада для возвращения доверия России, официальный представитель МИД отметила, что им нужно прекратить "раздувать" кризис на Украине. "Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Сейчас главная их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье и те подлоги, которые они совершали в новейшей истории, в том числе в контексте Украины. Им же никто не верит", — подчеркнула она. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, комментируя позицию России: "Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем, несмотря на протесты со стороны России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам.
https://ria.ru/20230203/sholts-1849659727.html
https://ria.ru/20230118/zakharova-1845852471.html
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донбасс
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россия, донбасс, украина, олаф шольц, мария захарова, владимир путин, нато, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Россия, Донбасс, Украина, Олаф Шольц, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

Захарова назвала самой большой ошибкой Шольца насмешку над геноцидом жителей Донбасса

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу.
По ее словам, оплошность немецкого политика состоит не в том, что он не верит или думает иначе. Захарова подчеркнула, что любой человек свободен в своих взглядах, в отношении к жизни и каждый может сомневаться.
«
"Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом", — сказала она.
Захарова добавила, что Шольц войдет в историю не только своей страны, но и всего мира как человек, который "посмеялся над горем людей".
Отвечая на вопрос журналиста о том, что должны сделать страны Запада для возвращения доверия России, официальный представитель МИД отметила, что им нужно прекратить "раздувать" кризис на Украине.
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"Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Сейчас главная их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье и те подлоги, которые они совершали в новейшей истории, в том числе в контексте Украины. Им же никто не верит", — подчеркнула она.
В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, комментируя позицию России: "Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем, несмотря на протесты со стороны России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам.
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РоссияДонбассУкраинаОлаф ШольцМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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