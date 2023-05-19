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Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/orsk-1872933915.html
Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ
Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ
Двое школьников в оренбургском Орске, пытаясь заработать курьерами, сами того не зная, отправили деньги на нужды украинских военных, сообщил мэр Василий... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:32
2023-05-19T14:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
оренбургская область
орск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двое школьников в оренбургском Орске, пытаясь заработать курьерами, сами того не зная, отправили деньги на нужды украинских военных, сообщил мэр Василий Козупица в своем телеграм-канале. "Когда наши ребята уезжают на фронт для выполнения боевых задач в зоне СВО, когда мы собираем гуманитарные грузы, работаем на оборонных заводах, любыми способами стараемся приблизить Победу и поддержать защитников на передовой, в глубоком тылу орудуют диверсанты", - написал орский мэр. По его словам, вопиющий случай произошел накануне в Орске. "Двое несовершеннолетних ребят в свободное от учебы время решили немного подработать курьерами. Вакансию нашли в интернете. Надо было всего лишь забрать пакет с деньгами и положить наличные на указанную карту через банкомат. Деньги ушли на нужды вооруженных сил Украины, то есть на нужды тех, кто обстреливает мирные города, кто убивает и калечит женщин, детей и стариков", - рассказал Козупица. Школьники вряд ли понимали, что стали марионетками в руках опытных кукловодов, отметил глава города. "Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Одновременно дал поручение провести разъяснительную работу с учениками во всех школах города", - сообщил он, призвав всех быть бдительными, не поддаваться на провокации, не выполнять сомнительные поручения незнакомых лиц.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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происшествия, россия, оренбургская область, орск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Оренбургская область, Орск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ

Школьники в Орске, пытаясь подзаработать курьерами, случайно отправили деньги ВСУ

© Depositphotos.com / nastya1981Вид на Орск
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Depositphotos.com / nastya1981
Вид на Орск. Архивное фото
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двое школьников в оренбургском Орске, пытаясь заработать курьерами, сами того не зная, отправили деньги на нужды украинских военных, сообщил мэр Василий Козупица в своем телеграм-канале.
"Когда наши ребята уезжают на фронт для выполнения боевых задач в зоне СВО, когда мы собираем гуманитарные грузы, работаем на оборонных заводах, любыми способами стараемся приблизить Победу и поддержать защитников на передовой, в глубоком тылу орудуют диверсанты", - написал орский мэр.
По его словам, вопиющий случай произошел накануне в Орске. "Двое несовершеннолетних ребят в свободное от учебы время решили немного подработать курьерами. Вакансию нашли в интернете. Надо было всего лишь забрать пакет с деньгами и положить наличные на указанную карту через банкомат. Деньги ушли на нужды вооруженных сил Украины, то есть на нужды тех, кто обстреливает мирные города, кто убивает и калечит женщин, детей и стариков", - рассказал Козупица. Школьники вряд ли понимали, что стали марионетками в руках опытных кукловодов, отметил глава города.
"Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Одновременно дал поручение провести разъяснительную работу с учениками во всех школах города", - сообщил он, призвав всех быть бдительными, не поддаваться на провокации, не выполнять сомнительные поручения незнакомых лиц.
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