https://ria.ru/20230519/orsk-1872933915.html

Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ

Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

Школьники в Орске, пытаясь заработать, отправили деньги ВСУ

Двое школьников в оренбургском Орске, пытаясь заработать курьерами, сами того не зная, отправили деньги на нужды украинских военных, сообщил мэр Василий... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

оренбургская область

орск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двое школьников в оренбургском Орске, пытаясь заработать курьерами, сами того не зная, отправили деньги на нужды украинских военных, сообщил мэр Василий Козупица в своем телеграм-канале. "Когда наши ребята уезжают на фронт для выполнения боевых задач в зоне СВО, когда мы собираем гуманитарные грузы, работаем на оборонных заводах, любыми способами стараемся приблизить Победу и поддержать защитников на передовой, в глубоком тылу орудуют диверсанты", - написал орский мэр. По его словам, вопиющий случай произошел накануне в Орске. "Двое несовершеннолетних ребят в свободное от учебы время решили немного подработать курьерами. Вакансию нашли в интернете. Надо было всего лишь забрать пакет с деньгами и положить наличные на указанную карту через банкомат. Деньги ушли на нужды вооруженных сил Украины, то есть на нужды тех, кто обстреливает мирные города, кто убивает и калечит женщин, детей и стариков", - рассказал Козупица. Школьники вряд ли понимали, что стали марионетками в руках опытных кукловодов, отметил глава города. "Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Одновременно дал поручение провести разъяснительную работу с учениками во всех школах города", - сообщил он, призвав всех быть бдительными, не поддаваться на провокации, не выполнять сомнительные поручения незнакомых лиц.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, оренбургская область, орск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр