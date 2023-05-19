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Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/operatsiya-1872994321.html
Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию
Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию - РИА Новости, 19.05.2023
Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию
Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:48
2023-05-19T17:48
специальная военная операция на украине
украина
киев
белгородская область
вячеслав гладков
оон
сцкк
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как стабильное, сообщает пресс-служба областного правительства. Происшествие произошло 17 мая. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 54-летнем мужчине из Белгородского района, который наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу. "В течение суток пациент находился в реанимации. После поступления ему была проведена операция по ампутации, частично, нижней конечности. Пациент через сутки был переведен в отделение, он получает все необходимое лечение. Состояние его стабильное, он в сознании", - рассказал главный врач больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Врач отдельно отметил оперативность и профессионализм бригады скорой помощи. Удалось минимизировать кровопотерю благодаря тому, что вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте и во время транспортировки. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230427/donetsk-1868293275.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, белгородская область, вячеслав гладков, оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ООН, СЦКК
Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию

Подорвавшемуся на мине "Лепесток" жителю Белгородского села Черемошное провели операцию

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как стабильное, сообщает пресс-служба областного правительства.
Происшествие произошло 17 мая. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 54-летнем мужчине из Белгородского района, который наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу.
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"В течение суток пациент находился в реанимации. После поступления ему была проведена операция по ампутации, частично, нижней конечности. Пациент через сутки был переведен в отделение, он получает все необходимое лечение. Состояние его стабильное, он в сознании", - рассказал главный врач больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Врач отдельно отметил оперативность и профессионализм бригады скорой помощи. Удалось минимизировать кровопотерю благодаря тому, что вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте и во время транспортировки.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
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Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.
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