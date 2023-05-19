Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию
Подорвавшемуся на мине "Лепесток" жителю Белгородского села Черемошное провели операцию
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как стабильное, сообщает пресс-служба областного правительства.
Происшествие произошло 17 мая. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 54-летнем мужчине из Белгородского района, который наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу.
"В течение суток пациент находился в реанимации. После поступления ему была проведена операция по ампутации, частично, нижней конечности. Пациент через сутки был переведен в отделение, он получает все необходимое лечение. Состояние его стабильное, он в сознании", - рассказал главный врач больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Врач отдельно отметил оперативность и профессионализм бригады скорой помощи. Удалось минимизировать кровопотерю благодаря тому, что вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте и во время транспортировки.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.