https://ria.ru/20230519/operatsiya-1872994321.html

Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию

Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию - РИА Новости, 19.05.2023

Подорвавшемуся на мине "Лепесток" белгородцу провели операцию

Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:48

2023-05-19T17:48

2023-05-19T17:48

специальная военная операция на украине

украина

киев

белгородская область

вячеслав гладков

оон

сцкк

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Врачи провели операцию местному жителю села Черемошное в Белгородской области, который случайно наступил на мину "Лепесток", они оценивают его состояние как стабильное, сообщает пресс-служба областного правительства. Происшествие произошло 17 мая. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 54-летнем мужчине из Белгородского района, который наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу. "В течение суток пациент находился в реанимации. После поступления ему была проведена операция по ампутации, частично, нижней конечности. Пациент через сутки был переведен в отделение, он получает все необходимое лечение. Состояние его стабильное, он в сознании", - рассказал главный врач больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Врач отдельно отметил оперативность и профессионализм бригады скорой помощи. Удалось минимизировать кровопотерю благодаря тому, что вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте и во время транспортировки. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230427/donetsk-1868293275.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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украина, киев, белгородская область, вячеслав гладков, оон, сцкк