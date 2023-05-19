Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева
Постпредство России в ООН: в организации выгораживают Киев, делающий преступные заявления
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН уличило представителей организации в том, что те пытаются выгораживать представителей киевского режима, делающих человеконенавистнические и преступные заявления в отношении россиян.
«
"Пресс-служба генсекретаря ООН прокомментировала очередную порцию антироссийских высказываний Михаила Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам воздержаться от "неконструктивной риторики", - говорится в комментарии в телеграм-канале постпредства.
"На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами", - отмечается в сообщении.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию и пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать "юридически или физически". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя его слова, заявил, что ООН во всех ситуациях "призывает все стороны избегать риторики, которая не помогает".
Накануне Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.