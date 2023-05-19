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Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева - РИА Новости, 19.05.2023
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01:23 19.05.2023 (обновлено: 01:42 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/oon-1872788560.html
Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева
Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева - РИА Новости, 19.05.2023
Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева
Постпредство РФ при ООН уличило представителей организации в том, что те пытаются выгораживать представителей киевского режима, делающих... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:23
2023-05-19T01:42
россия
украина
михаил подоляк
владимир зеленский
фархан хак
оон
в мире
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН уличило представителей организации в том, что те пытаются выгораживать представителей киевского режима, делающих человеконенавистнические и преступные заявления в отношении россиян. "На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами", - отмечается в сообщении. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию и пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать "юридически или физически". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя его слова, заявил, что ООН во всех ситуациях "призывает все стороны избегать риторики, которая не помогает". Накануне Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
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россия, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, фархан хак, оон, в мире
Россия, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Фархан Хак, ООН, В мире
Постпредство России уличило представителей ООН в выгораживании Киева

Постпредство России в ООН: в организации выгораживают Киев, делающий преступные заявления

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН уличило представителей организации в том, что те пытаются выгораживать представителей киевского режима, делающих человеконенавистнические и преступные заявления в отношении россиян.
«
"Пресс-служба генсекретаря ООН прокомментировала очередную порцию антироссийских высказываний Михаила Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам воздержаться от "неконструктивной риторики", - говорится в комментарии в телеграм-канале постпредства.
"На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами", - отмечается в сообщении.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию и пообещал преследовать россиян всегда и везде, достать "юридически или физически". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя его слова, заявил, что ООН во всех ситуациях "призывает все стороны избегать риторики, которая не помогает".
Накануне Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
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РоссияУкраинаМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийФархан ХакООНВ мире
 
 
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