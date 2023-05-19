https://ria.ru/20230519/obuchenie-1872911696.html

Молодые ученые определяют технологии воспитания и обучения

Молодые ученые определяют технологии воспитания и обучения - РИА Новости, 19.05.2023

Молодые ученые определяют технологии воспитания и обучения

Ведущие педагогические формы воспитания и обучения –спортивные игры, работу в группе и решение кейсовых заданий – выявили участники IX всероссийской... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:39

2023-05-19T13:39

2023-05-19T13:39

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ведущие педагогические формы воспитания и обучения –спортивные игры, работу в группе и решение кейсовых заданий – выявили участники IX всероссийской научно-практической конференции "Вызовы современного образования в исследованиях молодых ученых", которая прошла в Красноярске на базе педагогического университета.Свои методические идеи представили 67 студентов и действующих учителей. Педагоги отметили важность внедрения новых технологий обучения в педагогическую практику. Они считают, что использование геймификации, электронных интеллект-карт и рефлексивного дневника способствуют формировании современного образовательного пространства в российских школах."Конференция — возможность обсудить ключевые направления в сфере образования. Это путь для научного становления молодых ученых и апробации из первых исследовательских достижений. Здесь обменялись педагогическим опытом преподаватели из 7 городов: Красноярска, Норильска, Иркутска, Владивостока, Абакана, Санкт-Петербурга и Лимы (Перу)", — отметил организатор конференции Сергей Вахрушев, доцент кафедры педагогики Красноярского педуниверситета.В рамках форума прошел всероссийский конкурс студенческих эссе "Педагогическое наследие Марии Шиловой", посвященный Году педагога и наставника. Мария Шилова — член-корреспондент Российской академии образования, автор 150 публикаций, инициатор создания первого диссертационного совета по педагогике, находящегося за Уралом. В своих работах участники писали о роли педагога в жизни человека, традиционных способах обучения и теории воспитания. Итоги конкурса станут известны 20 мая.На секциях обсудили образ современного педагога в регионах России. Сергей Сергутин, председатель студенческого научного общества Владивостокского государственного университета, отметил важность повышения престижа педагога для развития общества: "Современный педагог должен “идти в ногу со временем”. По результатам опроса школьников среднего возраста Приморского края, для 1000 человек педагог — грамотный, умный специалист. Но нам стоит обратить внимание на престиж профессии, потому что только 56 % из всех опрошенных школьников считают педагогические специальности перспективными для дальнейшего построения карьеры".В ходе обсуждения участники определили ключевые направления подготовки школьников: формирование читательской грамотности, навыка креативного мышления и патриотическое воспитание. Педагоги поделились итогами своих исследовательских работ и предложили новые методические разработки для ведения образовательной деятельности в школах страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование