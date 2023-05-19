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Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения - РИА Новости, 19.05.2023
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18:23 19.05.2023 (обновлено: 18:24 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/obsuzhdeniya-1873003060.html
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения - РИА Новости, 19.05.2023
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая переговоры в Москве по приглашению главы российского... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:23
2023-05-19T18:24
в мире
цены на нефть
армения
азербайджан
москва
джейхун байрамов
арарат мирзоян
сергей лавров
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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая переговоры в Москве по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, договорились продолжить обсуждения, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство. "Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения", - говорится в сообщении, опубликованном говорится на сайте армянского МИД. Отмечается, что стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". "Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия", - говорится в сообщении. Мирзоян и Байрамов представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России, отмечается на сайте армянского МИД.
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в мире, цены на нефть, армения, азербайджан, москва, джейхун байрамов, арарат мирзоян, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Армения, Азербайджан, Москва, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов договорились продолжить обсуждения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая переговоры в Москве по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, договорились продолжить обсуждения, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.
"Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения", - говорится в сообщении, опубликованном говорится на сайте армянского МИД.
Отмечается, что стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". "Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия", - говорится в сообщении.
Мирзоян и Байрамов представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России, отмечается на сайте армянского МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров
Вчера, 14:28
 
В миреЦены на нефтьАрменияАзербайджанМоскваДжейхун БайрамовАрарат МирзоянСергей Лавров
 
 
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