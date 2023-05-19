https://ria.ru/20230519/obsuzhdeniya-1873003060.html

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения - РИА Новости, 19.05.2023

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить обсуждения

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая переговоры в Москве по приглашению главы российского... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:23

2023-05-19T18:23

2023-05-19T18:24

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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, которые провели 19 мая переговоры в Москве по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, договорились продолжить обсуждения, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство. "Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения", - говорится в сообщении, опубликованном говорится на сайте армянского МИД. Отмечается, что стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". "Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия", - говорится в сообщении. Мирзоян и Байрамов представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России, отмечается на сайте армянского МИД.

https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html

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в мире, цены на нефть, армения, азербайджан, москва, джейхун байрамов, арарат мирзоян, сергей лавров