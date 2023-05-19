https://ria.ru/20230519/obstrel-1873054482.html

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T23:46

2023-05-19T23:46

2023-05-19T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230512/pogibshie-1871341775.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк