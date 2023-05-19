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Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:46
2023-05-19T23:46
2023-05-19T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230512/pogibshie-1871341775.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке шесть 152-миллиметровых снарядов